Gerente general de Aclara tras visto bueno de Coeva a proyecto: “Chile puede entregar 35% de la brecha de suministro de tierras raras pesadas”

El ejecutivo destacó que el país ingresa a un mercado de alto valor donde los precios no se rigen por los vaivenes de los commodities tradicionales, sino por contratos de largo plazo.

La decisión de la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Biobío, que este lunes aprobó de forma unánime el proyecto de tierras raras de Aclara Resources y Grupo CAP en Penco (el primero en Chile), no sólo representa el inicio de una nueva actividad minera en el país, sino que podría transformarse en uno de los eslabones de la reactivación del Biobío. Con una inversión inicial de US$ 130 millones y unos 2.200 empleos, el proyecto que entraría en operaciones en 2028 busca consolidar una cadena de valor que abarque desde la extracción del mineral hasta la fabricación y comercialización de aleaciones de alta tecnología.

Según datos del Servicio Geológico de EEUU, China concentra 69% del suministro global de tierras raras, lo que ha empujado a Occidente a buscar fuentes alternativas con altos estándares socioambientales. En conversación con DF Regiones, el gerente general de Aclara, Enrique Donoso, aseguró que “Chile puede aportar el diferencial de tierras raras que necesita el mundo para este proceso de descarbonización, de energías renovables. Puede ser un actor a nivel mundial y entregar 35% de la brecha de suministro de tierras raras pesadas a 2030”.

Bajo estas proyecciones en torno al potencial proveedor de tierras raras del subsuelo chileno al mercado internacional, la Región del Biobío podría convertirse en el mediano plazo en un actor estratégico de la economía mundial de las próximas décadas.

Mercado de alto valor

El ejecutivo plantea que al procesar el mineral localmente hasta convertirlo en aleaciones listas para la electromovilidad y la energía eólica, Chile ingresa a un mercado de alto valor donde los precios no se rigen por los vaivenes de commodities tradicionales como el cobre, sino por contratos de largo plazo con firmas tecnológicas globales.

La iniciativa de Aclara y CAP proyecta rescatar anualmente 1.700 toneladas y abastecer los mercados internacionales, un interés comercial que quedó de manifiesto con la visita técnica de 14 embajadores europeos en diciembre de 2025 al emplazamiento del proyecto, comenta Donoso, quien agrega que “nosotros lo que estamos buscando es formar parte de la cadena de valores estratégica completa de minerales críticos, de tal manera que podamos abastecer, no del carbonato, sino que de las aleaciones y metalizaciones, a las empresas que producen los magnetos permanentes que son necesarios para la transición energética. Y esos magnetos y ese proceso pueden ser empresas de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Japón”.

Primero de varios

La proyección de la compañía apunta a extender la vida útil del proyecto más allá de lo contemplado en la resolución ambiental de la faena en Penco. “No estamos pensando en tener solamente nueve años de explotación, sino que esperamos poder ampliar esos procesos y para eso estamos investigando y prospectando potenciales áreas de desarrollo”. Esta expansión territorial busca consolidar un polo minero e industrial permanente en el sur de Chile, capaz de sostener una oferta de empleo calificado por décadas, pues como proyecta el ejecutivo “nuestra intención es efectivamente que el Módulo Penco, sea el primero de varios”.

Trabajadores locales

Según lo comprometido en el Estudio de Impacto Ambiental, 40% de las contrataciones del proyecto serán trabajadores locales. Según Donoso, el Biobío posee talento, “personas que han trabajado, por ejemplo, en la industria forestal (…) podría aprovecharse también la experiencia de la mano de obra especializada de Huachipato, o que existe en algunas otras industrias de la región (…) Esta va a ser una oportunidad de desarrollo, de todas maneras”.

La contratación de trabajadores se activará de forma progresiva, comenzando a fines de este año con las obras preliminares de preparación de terrenos y cercados, para dar paso en 2027 a la construcción de la planta, fase que demandará servicios de montaje, transporte, alimentación y seguridad vial.

La compañía ya ha avanzado capacitando a más de 250 vecinos de Penco en operaciones de planta, soldadura y la obtención de licencias de conducir clase D para maquinaria pesada.

Detractores

Pese a ello, la iniciativa ha enfrentado fuerte resistencia en un sector de la comunidad, particularmente del alcalde de Penco. Desde la compañía explican que hasta ahora no han tenido acercamientos directos con la administración municipal. Sin embargo, insisten en que “nosotros estamos disponibles, estamos abiertos y queremos mostrar a la comunidad lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer y que vamos a cumplir los compromisos”, apunta Donoso.