¿Cambio de tendencia? Los despidos por necesidad de la empresa cayeron casi 16% en enero
De acuerdo al informe de la DT, en el primer mes del año se registraron 42.657 cartas de término de la relación laboral por dicha causal.
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Tras varias semanas de espera, este viernes la Dirección del Trabajo (DT) actualizó su informe sobre cartas de término de relación laboral, el cual arrojó que las desvinculaciones como consecuencia del artículo 161 inciso n°1 del Código del Trabajo -popularmente conocido como necesidades de la empresa- mostraron una fuerte caída en enero, rompiendo la tendencia al alza que venía mostrando desde marzo de 2025.
En dicho mes se registraron 42.657 cartas de término de la relación laboral por dicha causal, lo que implica una caída de 15,9% respecto a diciembre.
Al mirar el panorama general de despidos -es decir al incluir términos de relación laboral por renuncias, acuerdos entre las partes, término de la obra o faena, entre otras- estas también mostraron una caída, de 7,2%, totalizando 264.743 cartas de despido en el primer mes del año.
Por área económica, el 20,96% de las desvinculaciones fue en el rubro de actividades de servicios administrativos y de apoyo; más atrás estuvo construcción con el 14,8%; y le siguió comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas con 11,6%.
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