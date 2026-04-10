MOP define 70 proyectos que priorizará: suman US$ 28 mil millones con foco en obras viales y cárceles

La inversión total equivale al 8,6% del PIB y tendría un impacto al 2030 de entre 200.000 y 250.000 empleos directos e indirectos. Un equipo ad hoc estará a cargo de supervisar que las iniciativas se hagan.

Antes de que Martín Arrau aterrizara en Morandé 59 para liderar el Ministerio de Obras Públicas (MOP), el ingeniero civil industrial ya adelantaba que uno de sus principales focos sería destrabar una cartera relevante de proyectos, con el objetivo de agilizar su ejecución y lograr que, durante los cuatro años de Gobierno, se concrete inversión física en terreno.

Para ello, la cartera -junto a un equipo especializado (ver nota relacionada)- analizó más de 300 obras en ejecución, considerando variables como monto de inversión, estado de avance, vinculación estratégica, generación de empleo e impacto territorial. El resultado fue un listado acotado de 70 obras -o paquetes de desarrollo- definidas como prioritarias.

Hasta hace algunos días, el detalle de estos proyectos era una incógnita. El propio ministro había hecho referencias parciales en distintas instancias, mencionando algunas iniciativas -como el Puente Chacao-, pero sin transparentar el alcance completo del plan hasta ahora.

Diario Financiero accedió a un documento donde se detallan estas 70 obras (ver infografía), las cuales están distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. En conjunto, representan una inversión total de US$ 28.490,5 millones -equivalente al 8,6% del PIB-, con un impacto estimado al 2030 de entre 200.000 y 250.000 empleos directos e indirectos.

El detalle de las obras

En el listado figuran proyectos emblemáticos que llevan años en discusión, como el Puente Chacao, el Hospital del Salvador y la Desaladora de Coquimbo. A estos se suman iniciativas de conectividad en distintas zonas del país, tanto en el norte como en el extremo austral.

Sin embargo, la balanza se inclina con fuerza hacia un tipo de infraestructura en particular. Según datos del MOP, los proyectos viales lideran tanto en número como en monto de inversión.

En total, 32 de las 70 obras prioritarias corresponden a este segmento, acumulando US$ 19.608,5 millones. Este predominio se explica por la magnitud y cantidad de iniciativas de conectividad que existen en el país, abarcando desde autopistas urbanas hasta rutas interregionales.

Entre ellas destacan la segunda concesión de la Autopista Central, la relicitación de la Ruta 68, el tramo de la Ruta 5 entre Caldera y Antofagasta -cuyo proceso de licitación fue recientemente dejado sin efecto-, además de proyectos como el Puente Chacao y la Ruta Caleta Eugenia–Puerto Toro–Navarino, en la zona austral.

Tras las obras viales, y considerando su conjunto, aparecen los proyectos vinculados a seguridad. En este ámbito, el MOP distingue entre infraestructura penitenciaria, complejos fronterizos y edificaciones públicas ligadas a instituciones del Estado.

Solo en el segmento carcelario, se contemplan ocho proyectos que suman US$ 4.189 millones. Entre ellos se encuentran la segunda concesión de la Cárcel de Alta Seguridad Santiago 1, el nuevo establecimiento penitenciario de Copiapó (El Arenal) y la segunda concesión del recinto de Rancagua, entre otros.

A esto se suma el Plan de Nuevas Cárceles Concesionadas, con capacidad para 16.000 internos a nivel nacional, iniciativa orientada a ampliar y modernizar la infraestructura penitenciaria del país mediante el sistema de concesiones.

El objetivo, según se desprende del documento, es reducir el hacinamiento, mejorar los estándares de seguridad y operación, y avanzar hacia recintos con mejor segregación interna, mayor equipamiento y servicios de apoyo más robustos.

En paralelo, se incorporan proyectos para reforzar la infraestructura de seguridad pública, como el fortalecimiento de 18 instalaciones de Carabineros y siete de la Policía de Investigaciones, además del mejoramiento de complejos fronterizos como Chacalluta, Colchane y Cardenal Samoré.

Salud, agua y otras áreas

Detrás de las iniciativas viales y de seguridad, el listado considera proyectos hospitalarios por US$ 2.280 millones, distribuidos en 10 desarrollos que apuntan a fortalecer la red de salud a nivel nacional.

En materia hídrica, se contemplan tres iniciativas por un total de US$ 895 millones, mientras que hay cuatro proyectos aeroportuarios que suman inversiones por US$ 809 millones.

Más atrás aparecen cinco edificaciones públicas, con US$ 292 millones; tres proyectos de movilidad, con US$ 214 millones; y cinco desarrollos vinculados a infraestructura fronteriza, por US$ 203 millones.

Además, en el listado se incluye la restauración de la Iglesia San Francisco de Borja, en la RM, destruida en el estallido social e históricamente ligada a Carabineros de Chile.

Cabe recordar que esta cartera de obras involucra a distintas direcciones del MOP, entre ellas Concesiones, Vialidad, Obras Hidráulicas, Arquitectura y Obras Portuarias.