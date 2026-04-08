Multifamily Grey Capital delegará en hasta 50% de sus carteras internacionales a BlackRock

Con esta alianza, proyecta expandir en torno a un 20% sus activos administrados en los próximos 18 meses,

Grey Capital movió una pieza estructural en su negocio. El multifamily office chileno selló una alianza con la mayor gestora de activos del mundo, BlackRock, la cual implica delegar la construcción de hasta el 50% de los portafolios internacionales de sus clientes.

Este acuerdo marca un giro en la firma: dejar la selección de activos en manos de un gestor global y concentrarse en la ejecución, la arquitectura de portafolios y la relación con el cliente.

En la práctica, BlackRock definirá la estrategia de inversión, incluyendo selección de ETF, fondos activos y asignación de activos, mientras Grey Capital ejecutará cada cambio en los distintos custodios internacionales con los que opera.

El costo de equivocarse

La decisión responde a una tensión creciente en la industria de asesoría patrimonial: cómo escalar sin aumentar el riesgo de error en la toma de decisiones de inversión.

“La diferencia en rentabilidad puede ser brutal si se toman malas decisiones humanas, o de una máquina de inteligencia artificial sin criterio”, comentó a DF la socia fundadora de Grey Capital, Catherine Ruz.

Su diagnóstico es que, a mayor volumen de clientes, más difícil es sostener decisiones de inversión consistentes sin el respaldo de equipos globales, comités especializados y capacidades de análisis a gran escala.

Bajo esa lógica, Grey optó por excluir la selección de activos de su propuesta de valor, apostando por un modelo donde el asesor actúa como curador y articulador, más que como gestor directo.

El esquema permitirá al multifamily apalancarse en la infraestructura de inversión de BlackRock sin ceder el vínculo con el cliente ni la ejecución operativa.

Entre el 40% y el 50% de los portafolios internacionales de sus clientes quedarán bajo este mandato, combinando fondos cotizados en bolsa (ETF) de bajo costo con gestión activa, una mezcla que, según Ruz, busca capturar retornos de largo plazo con eficiencia.

“El equipo de gestión de activos más grande del mundo manejando las carteras de los clientes nos da la certeza de que hay un trabajo profesional, técnico y que baja el riesgo enormemente”, afirma Ruz.

La apuesta también es de crecimiento: Grey Capital proyecta expandir en torno a un 20% sus activos administrados en los próximos 18 meses, apoyado en mayor eficiencia operativa y en el respaldo técnico de su socio.

La country manager de BlackRock Chile, Silvia Fernández, subrayó que la gestora cuenta con cerca de 200 ETF listados y que este tipo de alianzas permiten acercar esa oferta al inversionista final, facilitando su uso y combinación en portafolios diversificados.

“Grey Capital ayuda a ese inversionista final a entender cada uno de estos productos, entender cómo usarlos, cuándo es recomendable invertir en uno u otro o cuándo incluso poder combinarlo para un portafolio bien diversificado. Entonces, el rol del multifamily es acceder a ese cliente final”, señaló.

En paralelo, GreyCapital mantiene acuerdos con actores como UBS, Banco Santander y Credicorp Capital.