Quiénes están detrás del equipo clave de Obras Públicas que busca acelerar los desarrollos estratégicos

Para definir y empujar las 70 obras prioritarias con las que busca movilizar inversión, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), liderado por Martín Arrau, optó por apoyarse en un equipo especializado.

El desafío no pasa solo por seleccionar los proyectos, sino también por agilizar su tramitación y habilitarlos para que, durante el actual período de Gobierno, puedan traducirse en inversión concreta en terreno.

Así, la cartera conformó un grupo clave enfocado en destrabar estas iniciativas, en el que destacan tres nombres: Pablo Schultz, Raúl Irarrázabal y Eduardo Bennett.

Schultz es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, y en su trayectoria reciente se desempeñó como Digital Continuity Manager en Latam. Previamente, tuvo un paso por el Estado, donde ejerció como asesor en el Ministerio del Interior y en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

Irarrázabal, en tanto, es arquitecto de la Universidad de Chile, y durante 26 años estuvo a cargo de Irarrázabal Arquitectos. A nivel público, fue director nacional de Arquitectura del MOP entre 2018 y 2022, periodo en el que también se desempeñó como consejero nacional del Consejo de Monumentos Nacionales.

El tercer integrante es Eduardo Bennett, administrador de empresas con diplomados en Gestión de Marketing, Negociación y Liderazgo, y Negociación y Resolución de Conflictos.

Bennett cuenta con 29 años de experiencia en distintos cargos -tanto ejecutivos como en directorios- en Chile y el extranjero, en empresas como Arauco y Komatsu.