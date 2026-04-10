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Quiénes están detrás del equipo clave de Obras Públicas que busca acelerar los desarrollos estratégicos

Un ingeniero civil industrial, un arquitecto y un administrador de empresas conforman el equipo encargado de agilizar y destrabar las obras, para que, durante el actual período de Gobierno, se traduzcan en inversión concreta.

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 13 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Eduardo Bennett, administrador y director de empresas. Pablo Schultz, exasesor en el ministerio del Interior y Segpres. Raúl Irarrázabal, exdirector Nacional de Arquitectura.</p>

Eduardo Bennett, administrador y director de empresas. Pablo Schultz, exasesor en el ministerio del Interior y Segpres. Raúl Irarrázabal, exdirector Nacional de Arquitectura.

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