Se activa la grúa: socia laboral de Morales & Besa también renuncia junto a parte de su equipo y ficha por el nuevo estudio de sus fundadores
Este viernes la firma emitió un comunicado interno anunciando la salida de Valentina Morales junto a otros asociados.
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Tras la abrupta dimisión de Guillermo Morales y Eugenio Besa, socios fundadores de Morales & Besa, la mañana de este viernes se conoció la renuncia de la socia del área laboral de la firma, Valentina Morales, quien –según trascendió- también se sumará al nuevo emprendimiento legal que lideran los emblemáticos abogados.
Por su parte, la abogada también llevaba un área importante dentro de Morales & Besa, enfocada en materias de derecho laboral, seguridad social y migratorio, además de contar con una amplia experiencia en el mundo público, particularmente por su rol en la Dirección del Trabajo donde asumió distintos cargos.
Pero estos no son los únicos abogados que han presentado su dimisión. Junto a Valentina renunciaron otros dos expertos de la práctica laboral, entre ellos, Cristián Cornejo, también asociado senior de M&B, especialista en litigios laborales y en implementación de modelos de prevención del delito.
Tal como adelantó Diario Financiero, todo indica que no serán los únicos. Según cuentan cercanos al estudio se han informado de más dimisiones, pero hasta esta hora todavía no eran cursadas formalmente, solo en forma verbal.
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