Varias casas, una colección de autos e impuestos por pagar por $ 769 millones: parte de la declaración del ministro Pérez Mackenna

El canciller informó cuotas de fondos de inversión, saldos en cuentas corrientes y depósitos a plazo, entre otros activos.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, reveló una serie de importantes activos -entre viviendas, vehículos e inversiones- como parte de su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP) por su calidad de funcionario público recién asumido.

Quien fuera el máximo ejecutivo del grupo Quiñenco, controlado por la familia Luksic, también reveló: “Existe un saldo de impuesto por pagar que asciende aproximadamente a $ 769.232.442, que corresponde al monto pendiente de pago de los impuestos generados por las rentas del año comercial 2025, considerando los impuestos ya pagados durante el período”, explicó en su declaración Pérez Mackenna, quien en una entrevista publicada ayer domingo por DFMás reveló que su patrimonio alcanza los US$ 85 millones.

“Hay distintas maneras de medirlo. Hay valores contables, en mi caso, que tengo sociedades; hay valores de mercado, y hay valores de corte histórico. Hay distintas maneras de valorar una misma cosa. La contabilidad, cuánto me costaron y cuánto valen en el mercado. Entonces, cuando uno aplica las reglas de la declaración de intereses, llevo como US$ 85 millones”, dijo el canciller en la entrevista acerca de su declaración de patrimonio e intereses.

Ahora, en su declaración oficial por asunción de cargo, informó cuatro cuotas de fondos de inversión por US$ 657 mil del Banco Santander en Uruguay; US$ 20,9 millones del JP Morgan Chase en EEUU; US$ 20,7 millones del JP Morgan en Suiza y US$ 14,8 millones del Bank Julius Baer también en Suiza.

El canciller no informó pasivos, pero si una cuenta por cobrar contra la Sociedad Adare Capital (constituida en Uruguay), por US$ 6,2 millones.

También comunicó un depósito en cuenta de ahorro voluntario (Cuenta 2) de su AFP por $ 4.055 millones; saldos en cuentas corrientes que suman más de $ 558 millones y más de $ 3.600 millones en depósitos a plazo.

Pérez Mackenna reportó propiedades en Lo Barnechea, Puerto Octay, Vitacura, Zapallar, cuyos avalúos fiscales superan los $ 4.781 millones, así como dos inmuebles en Uruguay con un valor corriente de poco más de US$ 2,1 millones.

Junto a esto, informó una verdadera colección de más de 10 autos, entre los que figuran modelos de las marcas McLaren, Porsche, Bentley y Mercedes Benz, cuyos avalúos superan los $ 640 millones.