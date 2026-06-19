Cálculos finales: CNE publica informe definitivo por cargo de transmisión y confirma alzas en cuentas de la luz en torno a 4,9%

Se avecina julio y, con ello, se materializará la anunciada alza en las cuentas de electricidad . Y aunque la información emitida por la Comisión Nacional de Energía (CNE) ya proyectaba un incremento, durante la tarde de este jueves la entidad emitió el informe definitivo de uno de los dos elementos que presionarán las boletas hacia arriba a partir del próximo mes. Con esta cifra en mano, se pueden cerrar los cálculos y ratificar el golpe que sufrirán los bolsillos.

En mayo, el organismo eléctrico publicó el informe técnico definitivo para la fijación de Precios de Nudo Promedio (PNP) del Sistema Eléctrico Nacional, donde proyectó un alza nacional en torno al 2,1% frente al 2,4% adelantado en el documento preliminar.

Sin embargo, días después se sumó un aumento del 2,8% en el cargo por transmisión en un informe preliminar, lo que configuraba un incremento promedio a nivel nacional del 4,9%.

Y si bien el cuadro final no estaba zanjado en lo referente al pago por transmisión al tratarse de un documento no definitivo, este jueves la CNE emitió el escrito final, que permite sacar los cálculos concretos de alzas. En sí, no registra ajustes relevantes respecto a la versión previa, pero de todas formas confirma que el aumento a nivel promedio nacional -considerando el ajuste por generación y el cargo por transmisión- estará en torno al 4,9%.

Considerando el incremento por generación y el aumento que definitivamente reveló la CNE respecto al pago por transmisión, el académico de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto Verdejo, simuló las variaciones que se gatillarían a partir de julio.

De acuerdo a sus cálculos, a los que tuvo acceso DF, se confirma que las variaciones más relevantes se observarán principalmente en el sur del país.

Esto, si se compara la cuenta de electricidad de junio con la boleta que se recibirá en julio para un mismo consumo de 250 kWh mensual.

En Valdivia la cuenta pasará desde los $ 60.057 a $ 73.843, experimentando un alza del 22,95%. En Puerto Montt, el monto de la boleta transitará desde los $ 61.074 a los $ 74.191, con un 21,33% de aumento. En ambos casos bajo la concesión de la empresa distribuidora Saesa. En Puerto Montt también, en el área de concesión de Crell, el alza llega al 13,30%.

En Santiago, bajo la concesión de Enel, las cuentas de la luz transitarán desde los $ 58.760 a los $ 61.379, con un alza de 4,46%. En el análisis previo del académico, que comparaba una boleta de mayo con la que sería en julio con el ajuste por generación y el cargo de transmisión (este último a partir de la información del informe preliminar), la cuenta subía 4,17%.

De acuerdo con los cálculos de Verdejo, se verán bajas en el norte como –por ejemplo- en Antofagasta, Arica e Iquique. Mientras, una de las menores variaciones se registrará en Coihaique. En este último caso, zona bajo la concesión de Edelaysen, la cuenta pasará de $ 71.005 en junio a $ 72.595 en julio, un incremento de 2,24%.

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Otra fuente de aumentos en las cuentas: el VAD

Pero no solo el ajuste por generación y el cargo por transmisión figuran en este complejo cuadro que se materializará en julio.

En el séptimo mes del año también está previsto comenzar a pagar la deuda a las distribuidoras eléctricas -que en abril bordeaba los US$ 900 millones- producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD), que es el tercer elemento que tiene una boleta de electricidad.

Para enfrentar este tercer factor en juego, el gobierno comprometió el ingreso de un proyecto de ley para enfrentar la acreencia, hito que se espera concretar el próximo lunes.

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De esta manera, se estima que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) postergue nuevamente el inicio del cobro y así se evite una “tormenta perfecta” de un alza mayor.

De hecho, este miércoles la ministra de Energía, Ximena Rincón, se reunió en La Moneda con el Presidente de la República, José Antonio Kast, para presentar el articulado del proyecto del VAD y resolver los últimos detalles.

Este texto, según adelantó la secretaria de Estado durante ese mismo día en la comisión de Minería y Energía del Senado, abordará también otras materias como los procesos tarifarios atrasados. Eso sí, está en duda si en el texto se contemplará una eventual ampliación del subsidio eléctrico, más aún en un marco de presupuesto fiscal estrecho.