Tras ser confirmada el alza en las cuentas de la luz en julio, ¿cuál será la variación en las principales ciudades?

Según cifras del académico de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto Verdejo, los aumentos más relevantes se registrarán en Valdivia y Puerto Montt, con 16,14% y 14,63%, respectivamente.

Con un leve ajuste a la baja, pero confirmando el alza anunciada en las cuentas de electricidad para julio, la Comisión Nacional de Energía (CNE) publicó la tarde del miércoles el Informe Técnico Definitivo para la Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional, correspondiente al segundo semestre de 2026.

El informe preliminar publicado el 16 de abril adelantó un alza promedio nacional en torno al 2,4% con variaciones según región del país. El documento definitivo, en tanto, confirmó el aumento en 2,1%. ¿Pero cómo se expresará en concreto esta variación en las boletas de las capitales regionales?

Según cifras del académico de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto Verdejo, donde compara la cuenta de electricidad de mayo con la boleta que se recibiría en julio para un mismo consumo de 250 kWh mensual, las variaciones más bajas estarán en el norte.

En Arica, la cuenta caerá desde los $ 71.492 a $ 70.809, representando un descenso de 0,96%. Mientras, en Iquique, pasará de $ 68.971 a $ 68.507, una baja de 0,67%. Ambas bajo la concesión de la distribuidora CGE. Mientras, en Valparaíso, con CGE, el descenso es de 0,97%. Eso sí, en esta última ciudad pero con la empresa Chilquinta, el alza es de 0,22%.

Los puntos más altos de aumento estarán en el sur, específicamente, en Valdivia. Allí la boleta saltará de $ 59.976 a $ 69.658, siendo un alza de 16,14%. Le sigue Puerto Montt donde la boleta en julio alcanzará los 69.907 frente a los 60.988 que anota en mayo. Es decir, un aumento de 14,63%. Todas bajo la concesión de la empresa distribuidora Saesa.

Pero también una zona clave del norte está entre las mayores alzas. Se trata de Antofagasta, bajo la concesión de Saesa, cuya boleta pasará de 64.921 a 70.473, es decir, un aumento de 8,55%. Eso sí, bajo la concesión de CGE, alcanza el 0,14%.

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Le sigue Puerto Montt, bajo la concesión de la empresa Crell, con 7,11%, al ascender desde 65.759 a 70.432. Y, más atrás, está Temuco, bajo la concesión de Frontel, con un salto del 3,15%, al transitar las boletas desde 71.307 a 73.552. En tanto, en esta última ciudad, pero bajo la empresa Codiner, alcanza el 2,84%; y con la firma CGE, 1,16%.

En Santiago, en el área de concesión de la firma de capitales italianos Enel, la cuenta subirá desde 58.715 a 60.174, un salto del 2,48%. Otras alzas calculadas son Punta Arenas (2,40%), Coihaique (2,07%), Talca (1,35%), Rancagua (1,35%), y La Serena (1,21%).

Tras la publicación del informe definitivo por parte de la CNE, este se plasma en el decreto tarifario correspondiente cuya vigencia corresponde a partir del próximo 1 de julio, sellando el alza. Sin embargo, hay aún interrogantes por resolver y que podrían presionar esta variación.

Lo anterior, ya que el aumento se materializará el mismo mes donde debe iniciar el pago de la deuda a las distribuidoras eléctricas producto de la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD)tras ser postergada el 27 de marzo. Si ambos elementos coinciden -han advertido expertos- el total sería mayor a 5% promedio nacional.