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Tras ser confirmada el alza en las cuentas de la luz en julio, ¿cuál será la variación en las principales ciudades?

Según cifras del académico de la Universidad de Santiago de Chile, Humberto Verdejo, los aumentos más relevantes se registrarán en Valdivia y Puerto Montt, con 16,14% y 14,63%, respectivamente.

Por: Karen Peña

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 15:10 hrs.

Energía electricidad tarifas alza Karen Peña
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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