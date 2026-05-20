Récord de postulaciones para liderar la CNE: cargo será clave en elección del presidente del Coordinador Eléctrico

Más de 200 aspirantes se presentaron y ya quedan 22 en la pista. Se espera que la nómina sea enviada la primera semana de julio a Presidencia. El fin de esta búsqueda se cruzará con el proceso que está pronto a iniciarse para definir tres cupos del organismo que supervisa la operación, entre ellos, el de presidente.

Un cargo clave que está por definirse en el sector energético es el nuevo secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Tras un error tarifario que se arrastraba desde 2017 y que provocó sobrecobros en las cuentas de electricidad, se le pidió la renuncia al entonces timonel Marco Mancilla, quedando Mauricio Funes como subrogante. Pero la incógnita de quién tomará las riendas de la entidad de forma oficial está pronta a resolverse.

A través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP) del Servicio Civil, el 12 de abril comenzó el proceso para definir el nuevo timonel de la CNE, el cual ha suscitado un sorprendente interés. Según se consigna en el historial del concurso, se recibió un total de 236 postulaciones mediante el Sistema de Postulación en Línea, donde se verificó que 205 cumplieron los resultados legales.

En el proceso previo de 2022, cuando se eligió a Mancilla, 109 cumplieron los requisitos legales bajo el mismo sistema. En 2014, en el momento en que fue elegido Andrés Romero, llegaron 205. De hecho, esta convocatoria ha sido la que ha tenido mayor número de postulantes si se compara con todos los procesos previos.

Más que una sorpresa, dicen en la CNE a DF, creen que este nivel de participación da cuenta del reconocimiento al rol que cumple la institución en materias estratégicas para el país, particularmente en un contexto marcado por la necesidad de seguir fortaleciendo la institucionalidad del sector, junto con los desafíos técnicos y regulatorios. Y reconocen que el próximo timonel asumirá "en un momento especialmente relevante para el sector energético, con una agenda técnica y regulatoria muy exigente".

Según el Ministerio de Energía, la CNE tiene muchos desafíos y el primero es “actualizar los procesos tarifarios y estar al día con ellos”.

De ahí la importancia -dicen fuentes consultadas- que el elegido(a) tenga una experiencia profesional muy probada en el mundo regulatorio real y no teórico. Añaden que tiene que hacerse cargo de todas las esquirlas que dejó la crisis por las cuentas de la luz, y además liderar un equipo que ya viene con la carga de ser apuntado. Y -no menor- tener una buena relación con las autoridades.

Lejos de ahuyentar las ganas de liderar una entidad que está altamente expuesta y con diversos desafíos, fuentes sostienen que se pudo leer este proceso como la oportunidad de impulsar cambios importantes cuando ya está instalado el diagnóstico de necesidad de mejoras. Se suma que el proceso coincide con la llegada del gobierno, lo que le da más respaldo a que se concrete lo impulsado. Otros, en tanto, advierten que habrían llegado invitaciones a diversos actores, lo que pudo incidir en envalentonar postulaciones que sin estímulo no se habrían materializado.

El Ministerio de Energía indica que la cantidad de postulantes "no debería sorprendernos": "Es una señal de que hay ganas de hacer bien el trabajo y de que se está recuperando la confianza en la institucionalidad eléctrica".

De de los 205 candidatos, el 13 de mayo el Consejo de ADP, a partir de los resultados entregados por la empresa especializada en reclutamiento y selección, definió que 22 de ellos avanzaran a la siguiente etapa correspondiente a evaluación directiva y/o evaluación de competencias.

Desde el Servicio Civil precisan que los tiempos del proceso están acordes a lo esperado y que "la nómina se espera sea enviada la primera semana de julio a Presidencia".

Para el Ministerio, la CNE tiene muchos desafíos. Primero, y con urgencia, "debe actualizar los procesos tarifarios y estar al día con ellos. De hecho, heredamos del gobierno anterior un atraso del recálculo del concepto de distribución y transmisión, cosa que estamos regularizando nosotros". Además, puntualizan, "el nuevo secretario ejecutivo debe fortalecer la comunicación y coordinación con el resto de los organismos relacionados, como la SEC y el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN). Para eso, desde el Ministerio hemos citado a una mesa de trabajo con todos los actores, para que exista una coordinación fluida".

$ 9.511.000 al mes es la renta líquida referencial del secretario ejecutivo de la CNE

Rol clave en liderazgos del Coordinador

Pero no solo es relevante el timonel de la CNE en lo técnico. También porque es un actor clave en el proceso para definir liderazgos en el CEN. La definición del nuevo CNE se cruzará con el proceso para elegir parte de la conformación del organismo que supervisa la operación del sistema.

De los cinco consejeros que componen el consejo directivo del Coordinador, el presidente Juan Carlos Olmedo y el consejero Jaime Peralta deberán abandonar en octubre la instancia, y Humberto Espejo podría ir o no a la reelección. Estos cargos son vistos como los más codiciados del sector eléctrico por el rol que cumple el Coordinador y la remuneración que traen consigo.

Y aunque el proceso aún no se inicia formalmente, ya comenzaron las gestiones. En una carta del 5 de mayo, al que tuvo acceso DF, la CNE solicitó al Coordinador designar la contraparte técnica para efectuar las coordinaciones para iniciar los concursos, lo que forma parte de las gestiones preparatorias para el próximo proceso de renovación de consejeros.

La CNE está realizando las gestiones necesarias para conformar el Comité Especial de Nominaciones, el cual está a cargo de la elección de los miembros del consejo directivo y de su presidente. Este Comité está compuesto por -entre otros- el secretario ejecutivo de la CNE. Así, el proceso de selección comienza formalmente una vez constituido este Comité y cuando este inicia la elaboración y/o actualización de los perfiles profesionales de los cargos a proveer.

Consultada, la CNE adelanta que la constitución del Comité está proyectada para junio, en coordinación con las instituciones cuyos representantes integran dicho organismo. Y agregan que la planificación preliminar contempla que el llamado a concurso y la recepción de antecedentes se realice durante julio: "De mantenerse dicha planificación, se proyecta que el proceso finalice en septiembre de este año".