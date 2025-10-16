Click acá para ir directamente al contenido
Boric pide la renuncia al ministro de Energía Diego Pardow y al timonel de la CNE por crisis tras cobros excesivos en cuentas eléctricas

El gobierno reaccionó así ante las crecientes presiones por el papel del exsecretario de Estado en el caso, que surgieron tanto de la oposición como desde el oficialismo, incluyendo la propia candidata presidencial Jeannette Jara.

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 16 de octubre de 2025 a las 13:01 hrs.

