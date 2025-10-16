Boric pide la renuncia al ministro de Energía Diego Pardow y al timonel de la CNE por crisis tras cobros excesivos en cuentas eléctricas

El gobierno reaccionó así ante las crecientes presiones por el papel del exsecretario de Estado en el caso, que surgieron tanto de la oposición como desde el oficialismo, incluyendo la propia candidata presidencial Jeannette Jara.

Un terremoto en el sector energético se gatilló por el polémico Informe Técnico Preliminar de Fijación de Precios de Nudo Promedio del Sistema Eléctrico Nacional que sorprendió con un baja en las cuentas de electricidad que se concretaría en enero, pero que trajo consigo la revelación de un "error de cálculo" -aunque calificado como "corrección metodológica" para el Gobierno-, el cual se arrastró por años y que recién en este proceso tarifario fue detectado.

Frente al escándalo, tras conocerse el documento la noche del martes, el presidente de la República, Gabriel Boric, le pidió la tarde de este jueves la renuncia al ahora exministro de Energía, Diego Pardow, quien lideró la cartera desde 2022 tras la salida de Claudio Huepe. Pero no solo. El Mandatario también pidió la salida del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Marco Mancilla.

En reemplazo de Pardow, el Mandatario nombró a Álvaro García como biministro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y del Ministerio del Energía.

La crisis se gatilló cuando la CNE realizó una corrección metodológica en el polémico informe para corregir un error que se detectó en este proceso pero que se arrastra desde 2017 y que, en definitiva, implicó sobrecobros en las cuentas de electricidad.

La entidad detalló ayer que el cambio en el informe corresponde a una corrección metodológica respecto de la consideración del efecto inflacionario en las diferencias de facturación quie se reliquidan semestralmente en tarifas.

"Hasta ahora, la metodología que se estaba aplicando en los procesos de PNP desde el año 2017, consideraba una sobre estimación del efecto inflacionario en tanto se consideró la aplicación de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables y la variación del IPC para las referidas diferencias de facturación", se detalló.

De esta manera, el ingeniero comercial será el encargado de superar la crisis, impulsar que el proceso que se inició con el polémico informe preliminar llegue a su término correctamente, lo que implica la corrección de la sobrestimación y la devolución de los montos en exceso (debidamente reajustados). Esto, según ha dicho el Gobierno, significará una reducción aproximada del 2% en las cuentas de electricidad.

La drástica decisión se dio en el marco de una fuerte presión de ejercer responsabilidades políticas. Tras conocerse los detalles del documento, este miércoles hubo anuncio de acusación constitucional contra Pardow, críticas de los candidatos presidenciales (incluyendo la aspirante a La Moneda del oficialismo, Jeannette Jara) e incluso el ahora extitular de Energía viajó al Congreso para dar explicaciones de lo ocurrido ante la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

