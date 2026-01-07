Álvaro Vargas Llosa sobre Venezuela: “No se va a mover una mosca en la estructura de poder si Trump no quiere”
Noticias destacadas
El ensayista y periodista hispanoperuano, Álvaro Mario Vargas Llosa, hijo del nobel de literatura Mario Vargas Llosa, se refirió a la situación geopolítica de Venezuela, luego de que Estados Unidos lograra detener y extraer del país a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
“No se va a mover una mosca en la estructura de poder si Trump no quiere (...) Nada va a ocurrir si Trump no quiera que ocurra”, señaló en referencia al nombramiento de Delcy Rodríguez como Presidenta emcargada, quien representa la continuidad del régimen chavista en el poder.
Ante la incertidumbre que existe sobre el rol de la oposición para hacer efectiva una posible transición, Vargas Llosa aseguró que el rol de María Corina Machado será fundamental. Señaló que Machado está jugando “sus cartas con mucho cuidado”, pues “sabe que no se puede pelear con el chavismo y contra Trump al mismo tiempo”.
“Hay que elegir un enemigo y ella sabe cuál es su enemigo”, agregó en el conversatorio Break Point, organizado por Bci Wealth Management.
