"Vaciaron las arcas" vs. "es una mentira burda": el intenso cruce entre parlamentarios por situación fiscal del país

El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, sostuvo en sus redes sociales que “el nuevo ministro Quiroz, para estrujar los datos e inventar una emergencia, tomó el dato de hace tres meses”.

Un intenso debate entre parlamentarios del oficialismo y la oposición generó la información dada a conocer por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien acusó que el estado de la caja fiscal es "extrema" al situarse sólo US$ 40 millones, causando la respuesta del extitular de la cartera, Nicolás Grau, quien afirmó que la cifra no es correcta.

En el oficialismo, el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, indicó que la administración anterior “no solo dejó al país endeudado y con un déficit record, se llevaron hasta la plata de la caja chica”.

A su juicio, “esto no permite enfrentar con tranquilidad las catástrofes naturales y las emergencias internacionales. Toda Pyme y familia sabe que los problemas no solo de insolvencia, sino que también de liquidez”.

Para el senador y presidente de Republicanos, Arturo Squella, “lo comunicado hoy por el ministro de Hacienda lamentablemente se veía venir. La administración anterior vació las arcas fiscales. Hoy más que nunca cobran sentido las auditorías que se han anunciado en cada ministerio. ¿Con qué otras sorpresas nos vamos a encontrar? Es lo que nos preguntamos todos los chilenos”.

Pero desde la oposición también salieron a defender la gestión del Gobierno saliente. La senadora Beatriz Sánchez (FA) agradeció a Grau por la aclaración tras lo denunciado por Quiroz. "Sinceramente...¿lo del nuevo ministro de Hacienda es un error de principiante o es una mentira burda?”, sostuvo.

La diputada y expresidenta de la comisión de Hacienda, Gael Yeomans (FA), señaló que “el ministro Quiroz debe dejar de mentir y de inventar excusas. Ahora es él quien tiene que responder cómo se va a hacer cargo para que los chilenos no se vean perjudicados en las alzas de precios por el alza de la bencina. El Mepco sí tiene recursos”.

Por su parte, el diputado Boris Barrera (PC) dijo: “Afortunadamente hemos conocido datos del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, en que desmiente completamente al ministro Quiroz respecto al saldo de caja”.

“Creo que el ministro Quiroz debe cambiarle la pila a la calculadora que usa o cambiar sus lentes, pero vamos a estar por un tiempo en estos dimes y diretes, porque debe justificar el enorme recorte que va a afectar a miles de chilenos y debe echarle la culpa a alguien”, agregó.

Al debate también se sumó el exministro de Desarrollo Social de la administración Boric, Giorgio Jackson, quien sostuvo en sus redes sociales que “el nuevo ministro Quiroz, para estrujar los datos e inventar una emergencia, tomó el dato de hace tres meses (US$ 46 millones) en vez de la cifra actualizada con la que recibió el gobierno (US$ 1.400 millones), que es 30 veces mayor. Uno nunca deja de sorprenderse”.

O sea el nuevo ministro Quiroz, para estrujar los datos e inventar una emergencia, tomó el dato de hace 3 meses (US$46MM) en vez de la cifra actualizada con la que recibió el gobierno (US$1.400MM), que es 30 veces mayor.



Uno nunca deja de sorprenderse... https://t.co/5R3DowzPGK — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) March 13, 2026

Incluso el exsubsecretario de Relaciones Económicas Internacionales del inicio de la gestión de Boric, José Miguel Ahumada, indicó que “dato mata relato”.

En tanto, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, sostuvo en X que “en simple, el exministro muestra con datos que Quiroz utiliza un dato desactualizado, por ignorancia o mala fe, para dar la sensación de una situación crítica. Siguen sin entender que la gente los evaluará por resultados y no por sus excusas ni por su parafernalia comunicacional”.

En simple, el ex Ministro muestra con datos que Quiroz utiliza un dato desactualizado, por ignorancia o mala fe, para dar la sensación de una situación crítica. Siguen sin entender que la gente los evaluará por resultados y no por sus excusas ni por su parafernalia comunicacional https://t.co/eb7upDNvTO — Andrés Couble (@acouble) March 13, 2026

Referente a la situación, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), respaldó a Quiroz y se declaró disponible para avanzar en una agenda “donde podamos ir de a poco recaudando más recursos y reordenando las finanzas públicas”.

Núñez además hizo énfasis en la importancia de “ir pagando la deuda” para luego enfocarse “en aquello que es vital, que es importante y que requiere que no se recorte” como materias de seguridad y defensa, que van en la línea de la priorización según la senadora.

Quien también se refirió a la estrechez fiscal manifestada por Quiroz fue el presidente de la Cámara de Diputados Jorge Alessandri (UDI). Al respecto, el diputado aseveró que la cifra era una definición de “cuentas escuálidas”.

El diputado recalcó que con una cifra como esa lo que corresponde es “auditar cada uno de los ministerios, servicios públicos y empresas públicas, para partir con un estado del arte claro”, ya que según dijo, “si no se tiene el estado financiero claro, es muy difícil hacer proyecciones de gasto y de inversión”.

Además, remarcó que la primera misión del país es “atraer inversión nuevamente y que Chile vuelva a crecer”.