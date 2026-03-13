Escala controversia por la caja fiscal: Grau sale a responderle a Quiroz y dice que saldo no son US$ 40 millones, sino más de US$ 1.400 millones
El hasta este miércoles ministro de Hacienda señaló que el dato es fluctuante y que esta semana se ubicaba en US$ 800 millones.
Noticias destacadas
Continúa escalando la polémica entre el Gobierno entrante y el saliente por la situación de las finanzas públicas.
Luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtiera hoy que la situación presupuestaria es "delicada, inusual y extrema", con apenas US$ 40 millones que le habría heredado la administración saliente en la caja fiscal, fue su antecesor, Nicolás Grau, quien salió a rebatirlo.
En su cuenta de X, el exministro de Hacienda de la recta final del Gobierno de Gabriel Boric señaló que el saldo de caja de los Otros activos del Tesoro Público no son US$ 40 millones como dice Quiroz, sino que a enero esa cifra se habría engrosado hasta más de US$ 1.400 millones.
"Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es US$ 1.406 millones (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre US$ 800 millones", señaló en la red social.
No daré entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares pic.twitter.com/pc3BzGgpRj
No daré entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares pic.twitter.com/pc3BzGgpRj— Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) March 13, 2026
Grau es la primera autoridad de la saliente administración que aborda lo señalado por Quiroz, en lo que implica una nueva escalada de tensiones entre ambos gobiernos y que ya había enfrentado a ambos economistas por el déficit estructural del aparato estatal, que en 2025 cerró en 3,6% del PIB, cifra mucho peor a la esperada y que más que triplicó el cálculo con el que se elaboró el Presupuesto de dicho año.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Rubisco cierra ronda para escalar su tecnología de ingredientes vegetales para cosmética y llegar a Brasil y EEUU
La startup biotecnológica chilena recibió una inversión del holding Terraflos, basado en Uruguay y fundado por un exdiputado argentino, marcando su entrada al país.
Arrau debuta ante la industria y plantea convertirse en un “embajador de las concesiones"
La presidenta de Copsa, Gloria Hutt recalcó que ven con buenos ojos la llegada del republicano y su equipo al MOP, “no solo por el empuje que está dando a la industria de las concesiones, sino a todas las obras públicas”.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete