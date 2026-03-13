Escala controversia por la caja fiscal: Grau sale a responderle a Quiroz y dice que saldo no son US$ 40 millones, sino más de US$ 1.400 millones

El hasta este miércoles ministro de Hacienda señaló que el dato es fluctuante y que esta semana se ubicaba en US$ 800 millones.

Continúa escalando la polémica entre el Gobierno entrante y el saliente por la situación de las finanzas públicas.

Luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtiera hoy que la situación presupuestaria es "delicada, inusual y extrema", con apenas US$ 40 millones que le habría heredado la administración saliente en la caja fiscal, fue su antecesor, Nicolás Grau, quien salió a rebatirlo.

En su cuenta de X, el exministro de Hacienda de la recta final del Gobierno de Gabriel Boric señaló que el saldo de caja de los Otros activos del Tesoro Público no son US$ 40 millones como dice Quiroz, sino que a enero esa cifra se habría engrosado hasta más de US$ 1.400 millones.

"Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es US$ 1.406 millones (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre US$ 800 millones", señaló en la red social.

No daré entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares pic.twitter.com/pc3BzGgpRj — Nicolás Grau Veloso (@nico_grau) March 13, 2026

Grau es la primera autoridad de la saliente administración que aborda lo señalado por Quiroz, en lo que implica una nueva escalada de tensiones entre ambos gobiernos y que ya había enfrentado a ambos economistas por el déficit estructural del aparato estatal, que en 2025 cerró en 3,6% del PIB, cifra mucho peor a la esperada y que más que triplicó el cálculo con el que se elaboró el Presupuesto de dicho año.