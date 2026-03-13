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Escala controversia por la caja fiscal: Grau sale a responderle a Quiroz y dice que saldo no son US$ 40 millones, sino más de US$ 1.400 millones

El hasta este miércoles ministro de Hacienda señaló que el dato es fluctuante y que esta semana se ubicaba en US$ 800 millones.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 15:23 hrs.

Sebastian Valdenegro Hacienda Jorge Quiroz Gabriel Boric José Antonio Kast
<p>Escala controversia por la caja fiscal: Grau sale a responderle a Quiroz y dice que saldo no son US$ 40 millones, sino más de US$ 1.400 millones</p>

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