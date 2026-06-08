Grenergy inaugura en Antofagasta la planta de baterías "más grande de América" y Kast apunta a "ojalá ser el país que más inversión atraiga"

En la apuesta por los datos, la empresa aseguró: "No pedimos ayudas, pedimos certeza, reglas estables, apoyo institucional y sobre todo, permisos ágiles para poder competir desde Chile en la carrera global de la inteligencia artificial".

En una ceremonia encabezada por el Presidente de la República, José Antonio Kast, donde participaron además autoridades como la exministra de Energía, Ximena Rincón, la española Grenergy inauguró este lunes, en Maria Elena, en Antofagasta, la mayor planta de baterías de América.

Se trata de Elena, con 3,5 GWh de almacenamiento ya comisionados, el cual es el proyecto más ambicioso de la firma española hasta la fecha. Y, de hecho, la compañía ha anunciado en su hoja de ruta hasta 2028 su ampliación a 7 GWh. La iniciativa, que cuenta ya con 624 contenedores y 6.240 baterías, movilizó a más de 400 trabajadores en su construcción.

Elena forma parte de la plataforma Oasis de Atacama, que integra 2,5 GW solares y 14,1 GWh de almacenamiento y es el origen del modelo de hibridación que la empresa está replicando en el centro del país con Oasis Central (1,4 GW solares y 5,1 GWh de almacenamiento) y exportando a España. En conjunto, las plataformas OASIS alcanzan 5 GW solares y 22 GWh de almacenamiento.

Según destacó la compañía, la inauguración de Elena refuerza la apuesta de la empresa por Chile, donde opera desde 2012 y se ha consolidado -dijeron- "como uno de los tres mayores inversores internacionales en el país".

En concreto, la firma ha invertido US$ 2.800 millones en el país, su mercado principal, y prevé sumar otros US$ 2.000 millones en los próximos dos años, hasta alcanzar una inversión acumulada de US$ 4.800 millones.

El CEO de Grenergy, David Ruiz de Andrés, recalcó que hoy son uno de los tres primeros inversores internacionales en Chile. "Con Elena, la planta de baterías más grande de América, estamos impulsando un hub en el norte basado en energía limpia y competitiva para la industria y para todos los chilenos. Ese hub será la base de Atacama Data, el data center que desarrollamos en el norte dentro de nuestra plataforma GR Data, con la que buscamos atraer cerca de US$ 25.000 millones en inversión directa al país".

En su presentación, el ejecutivo fue enfático: "Durante estos casi 15 años de presencia en Chile, hemos visto crecer a este país, afrontar desafíos, pasar momentos difíciles y seguir avanzando. Y en ninguno de esos momentos hemos dejado de apostar por él. Chile es, junto con Europa, nuestro principal mercado y la base desde la que coordinamos todas nuestras operaciones en Latinoamérica".

Y, en medio de la apuesta por los datos, aseguró: "No pedimos ayudas, pedimos certeza, reglas estables, apoyo institucional y sobre todo, permisos ágiles para poder competir desde Chile en la carrera global de la inteligencia artificial". "Creemos que la oportunidad digital para GR Data es aún mayor y de más rápida ejecución", recalcó.

"Un gobierno facilitador"

En su intervención, Kast agradeció a las ministras que lo acompañaron al evento, indicando que "son parte de un tremendo equipo de gobierno que está al servicio de la ciudadanía, al servicio de los que quieren venir a invertir y ojalá ser el país que más inversión atraiga".

"Queremos más inversión, queremos seguir trabajando y estamos a disposición de poder avanzar y dar todas las facilidades para que más personas trabajen en Chile", dijo.

En esa línea, apostó a "un gobierno en terreno, un gobierno facilitador, no un gobierno que entrampe la inversión".

El Mandatario invitó a seguir avanzando "para que tengamos mayor trabajo en Chile para nuestra gente que de verdad es lo que más nos duele". Y destacó que están combatiendo el crimen organizado: "Estamos haciendo de Chile un país más seguro".

Confesó que jamás pensó que iba a ver que los centros de energía tenían que construir zanjas a su alrededor. "Esto habla también de un grave problema que tenemos en Chile: el crimen organizado, los delitos. Que tenga que hacerse una zanja en torno a una inversión habla de una emergencia que tenemos en seguridad y que estamos combatiendo", dijo.

Añadió que también hay una emergencia en temas sociales que queremos resolver: "No puede ser que tengamos aún más de mil personas aquí en la región que no tengan la posibilidad de tener energía eléctrica teniendo paneles solares, teniendo todo".

En su turno, Rincón recalcó que quieren hacer de Chile un hub en el data, "que desde aquí no solo manejemos los datos sino que ayudemos a nuestro país con lo que eso significa, aprovechar los vertimientos que tenemos de energía". "Creo que no podemos perder energía, tenemos que ser capaces de generar demanda de la energía y ocuparla en favor de nuestras comunidades", indicó.

La secretaria de Estado apuntó a las cuentas de la luz, las cuales en el sur serán altas en el sur, porque -según dijo- "hemos obstaculizado proyectos de desarrollo".

"El presidente el otro día se reunió con todos sus seremis y les dijo ahí a los de Los Lagos qué pasa con el proyecto de Statkraft. Y él lo tenía clarito. Bueno, ese tipo de proyectos ayudan a que la energía sea más barata y cuando la energía es más barata, la ciudadanía siente que de todo lo que hablamos cuando hablamos de desarrollo, de innovación, de energía verde, ellos también son parte y eso es el tremendo desafío que tenemos", instaló.

Asimismo, dijo valorar la confianza de la Grenergy y aseguró que la honrarán "no solo con agilizar los proyectos, que es un mandato presidencial, sino que haciendo que estos proyectos sean seguros".