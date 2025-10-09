Española Grenergy coloca la primera piedra de planta híbrida en la Región del Biobío por casi US$ 300 millones
La iniciativa forma parte de la plataforma Oasis Central, con 1,1 GW solares y 3,8 GWh de almacenamiento, cuya puesta en operación está prevista para principios de 2027.
La española Grenergy celebró este jueves la ceremonia de colocación simbólica de la primera piedra de la planta híbrida de generación y almacenamiento Monte Águila, ubicada en El Cabrero, en la Región del Biobío, que contempla una inversión de US$ 264 millones.
La iniciativa contará con una capacidad instalada de 340 MW de energía solar, acompañada por un sistema de almacenamiento en baterías de 960 MWh. La energía generada será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de la línea de transmisión Santa María-Charrúa, para lo cual se construirá la infraestructura necesaria, incluyendo dos torres eléctricas. Se prevé que la planta esté conectada a principios de 2027.
La planta híbrida de Monte Águila forma parte de la plataforma Oasis Central, impulsada por Grenergy en la zona centro de Chile. Esta plataforma contempla una capacidad proyectada de 1,1 GW de energía solar y 3,8 GWh de almacenamiento, e incluye cinco proyectos: Tamango (Maule), Teno (Maule), Planchón (Maule), Monte Águila (Bío Bío) y Sol de Caone (Maule). El desarrollo se estructura en cinco fases planificadas, todas con fecha de operación prevista para 2027.
Todas las fases ya cuentan con Acuerdos de Compra de Energía (PPA, sigla en inglés), incluyendo el primer PPA base load -de suministro continuo 24/7- firmado con Codelco.
Reacciones oficiales
En un comunicado, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien asistió al acto, señaló que “estamos muy contentos porque esto es más inversión y más empleos de calidad. La inversión en Chile se está acelerando -este año crecerá más de 5%-, impulsada principalmente por la minería y la energía. Y lo que vemos hoy en el Biobío es justamente eso: proyectos que combinan energía verde, desarrollo industrial y oportunidades para la región. Nuestro compromiso como Gobierno es seguir impulsando este tipo de iniciativas, que generan empleo, competitividad y dignidad para las personas.”
Mientras, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Álvaro García, destacó: “Monte Águila forma parte de los proyectos que impulsamos mediante el Plan de Fortalecimiento Industrial, y colocar hoy su primera piedra es una excelente noticia para la región. Biobío tiene el potencial de consolidarse como un polo estratégico en la producción de energías renovables, y como Gobierno estamos comprometidos a acelerar ese proceso, fortaleciendo el empleo y dinamismo económico para las comunidades locales”.
