Tres nuevos fondos en seis meses: los impulsos detrás del regreso de las gestoras a la renta comercial inmobiliaria

El cambio del ciclo político, el capital de las aseguradoras y la baja de tasas de interés renuevan el apetito del mercado por el sector.

La renta comercial vuelve a llamar la atención de las administradoras de fondos (AGF) locales con tres nuevos vehículos.

En la segunda mitad del año, Capital Advisors, Falcom y Santander lanzaron o se encuentran en estructuración de sus respectivos fondos, con el objetivo de apostar por el segmento de oficinas, retail y bodegas, que en los últimos años se vio afectado por la crisis inmobiliaria post pandemia.

De momento, solo Rentas Comerciales de Capital Advisors informó compras. En septiembre, adquirieron el 100% del Mall Sport a la familia Gálmez Tunis por unos US$ 33 millones, según estimaciones del sector.

En tanto, Falcom y Santander estrenan sus primeros fondos en esta clase de activos inmobiliarios.

“Las AGF están observando señales muy favorables en el mercado”, destacó el director ejecutivo de Colliers Chile, Jaime Ugarte.

El directivo de la firma explicó que “por un lado, se proyecta una baja en las tasas de financiamiento, y por otro, un entorno económico más dinámico, impulsado por políticas gubernamentales promercado”, lo que “ha motivado a varios gestores a retomar posiciones después de un largo período de desinversión”.

Reconquistar el capital

El gerente de finanzas corporativas de GPS Property, Esteban Acevedo, sumó el apetito de las aseguradoras como otro factor a considerar.

“Los grandes inversionistas que operan a través de AGF corresponden, en su mayoría, a compañías de seguros, las que han registrado un volumen muy relevante de ventas de rentas vitalicias en los últimos años”, señaló el ejecutivo.

Sin embargo, el reto es volver a cautivar a un mayor número de inversionistas institucionales.

“El levantamiento de capital sigue siendo un desafío, principalmente porque en los últimos años la renta fija fue muy atractiva debido a las tasas elevadas, lo que llevó a los inversionistas a preferir deuda sobre capital”, detalló Ugarte.

Para Acevedo, el desafío para las AGF es que “vuelvan a confiar en sus fondos”.

“Dada la última crisis, los retornos de los fondos no han sido los esperados, pero las fees de estructuración y administración se siguieron cobrando, lo que ha abierto una discusión relevante respecto de cómo se estructuran estos vehículos y cómo se distribuyen los riesgos”, explicó.

Lo anterior, “se mitiga cuando existen proyectos con fundamentos sólidos y estructuras de riesgo bien definidas”, añadió.

Los sectores de interés

En cuanto a los inmuebles preferidos, “en los últimos meses se ha visto un creciente interés por activos comerciales”, señaló Ugarte.

En esta categoría, el gerente de finanzas corporativas de Grupo Casal, Alejandro Saenz, puntualizó que “se priorizan locales stand alone y strip centers”, los que, pese a los golpeados años post pandemia, “han tenido un muy buen comportamiento, con bajas tasas de vacancia y precios de arriendo en niveles estables”.

Y pese a que faltarían ajustes entre las tasas y las expectativas de precio de los vendedores, “seguirán siendo demandados y en un mediano plazo posiblemente descontado a tasas inferiores”, añadió.

Ugarte reveló que “los gestores han comenzado a evaluar con mayor atención el mercado de oficinas, anticipando oportunidades en un contexto de recuperación”.

Para Acevedo, los sectores de Nueva Las Condes, El Golf y Nueva Apoquindo, tendrían los mejores desempeños del segmento.