Ministro Boccardo y polémica por “amarre” de funcionarios públicos: “Las personas de confianza que entraron con este Gobierno tienen que renunciar el 11 de marzo”

Con relación a la polémica norma, el secretario de Estado dijo que "es el Congreso el que va a tener que evaluar particularmente si esta norma puede prosperar y en qué condiciones, pero eso es parte del debate democrático”.

El palacio de La Moneda fue el lugar escogido por el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, para pronunciarse respecto a la polémica que se ha generado por la decisión del Gobierno de incluir en el proyecto de reajuste del sector público una norma para “restringir” el despido de funcionarios públicos.

Sobre este tema, la autoridad dijo que “todas las personas de confianza de los gabinetes de los ministros, de los subsecretarios, de los delegados, de los seremis y de todas las personas que entraron con este Gobierno, a partir de una relación de confianza política, más allá del trabajo técnico que desempeñan, tienen que renunciar el 11 de marzo. Eso está establecido. Así es la instrucción que ha dado al Presidente”, dijo Boccardo.

El acuerdo firmado con las asociaciones que integran la Mesa del Sector Público -y que dio origen a la polémica- establece que la no renovación de contratas o su renovación en condiciones distintas en las subsecretarías, servicios públicos dependientes de los ministerios o que se relacionen con el Presidente de la República a través de ellos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades, “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho, sustentado en criterios objetivos y acreditables, sin que baste la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”.

Un tema que ha generado críticas entre la actual oposición y futuro Gobierno, sin embargo, Boccardo declinó que se esté “amarrando” a funcionarios.

“Lo que establecimos es que tiene que haber un procedimiento fundado para generar las desvinculaciones que se realizan siempre al personal de contrata, por lo tanto, no compartimos que estas sean leyes de amarre”, dijo el secretario de Estado.

Con respecto a las declaraciones de integrantes del Partido Republicano, que han señalado que con esta medida se estaría “dinamitando” las relaciones, Boccardo señaló que “esas últimas afirmaciones evidentemente no las compartimos, pero transmitirles que además este es un proyecto de ley que tiene que ser presentado, y es el Congreso el que va a tener que evaluar particularmente si esta norma puede prosperar y en qué condiciones, pero eso es parte del debate democrático”.

Negociación multinivel

El ministro también se refirió al pronto ingreso al Congreso del proyecto que busca avanzar en la negociación multinivel.

“Creo que algo que es bien importante poder transmitir, es que cuando el Ejecutivo, el Gobierno acuerda con actores algún compromiso, es importante que esos compromisos se cumplan. Creo que eso también muestra un modo de hacer las cosas como gobierno. Este es un proyecto que efectivamente se va a ingresar en el mes de enero”, dijo Boccardo.

Desde su perspectiva, se trata de una propuesta que “es una herramienta para dar discusiones sobre productividad”, y agregó que “es el Congreso el que tendrá que ponderar esta discusión que se va a iniciar obviamente en esta legislatura, pero que probablemente va a requerir de más tiempo para ir avanzando”.