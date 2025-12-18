Inmobiliaria del Grupo Angelini demanda a la Municipalidad de Viña del Mar tras decreto de Ripamonti que ordena demolición de faenas
Las Salinas acusó un "empeño majadero" del Municipio en limitar el proyecto y calificó la orden como "arbitraria e incomprensible".
Noticias destacadas
La Inmobiliaria Las Salinas, filial de Empresas Copec, presentó una demanda judicial contra la Municipalidad de Viña del Mar luego de que el municipio ordenara, mediante un decreto alcaldicio, la demolición de las instalaciones de faena del proyecto de saneamiento ambiental que se desarrolla en el terreno ubicado frente a avenida Jorge Montt.
Según declaró la compañía ligada al Grupo Angelini, la acción legal busca frenar la instrucción dictada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, la cual calificó como "equívoca", "con fundamentos arbitrarios" e "incomprensible". Las instalaciones en cuestión son contenedores habilitados como oficinas, camarines y comedor, además de una bodega de acopio de sustancias químicas, los que no contarían con autorización de edificación, según la Municipalidad.
"Es absurdo ordenar la demolición de instalaciones provisorias que ya fueron aprobadas para la ejecución del proyecto de saneamiento ambiental. No es razonable seguir forzando interpretaciones administrativas que terminan impidiendo precisamente aquello que el proyecto busca resolver: la descontaminación del terreno", indicó la inmobiliaria, además de enfatizar que el proyecto de descontaminación en curso -que incluye la faena en cuestión- cuenta con respaldo ambiental, técnico, judicial y se "ha ejecutado de manera continua, fiscalizada y conforme a la ley".
Asimismo, desde Las Salinas agregaron: "Argumentar que se requiere un permiso de edificación idéntico al de una obra definitiva o proyecto de construcción para una instalación provisoria destinada a la remediación, da cuenta no solo de la desproporción de lo decidido por el gobierno local, sino de una contradicción evidente: se exige que cuente con un suelo descontaminado a un proyecto que está precisamente trabajando en saneamiento".
La compañía disparó contra el Municipio, acusándolo de un "empeño majadero" en limitar el avance del proyecto ubicado en el terreno, así como de "demostrar que la permisología sigue siendo una vía para intentar trabar proyectos significativos que se quieren ejecutar hoy en el país". "Envía una señal extremadamente negativa para cualquier iniciativa que busque invertir en regeneración urbana y de saneamiento ambiental en Chile", agregó la empresa.
Finalmente, Las Salinas indicó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para resguardar la ejecución de la iniciativa.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
BRANDED CONTENT
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete