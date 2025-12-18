Inmobiliaria del Grupo Angelini demanda a la Municipalidad de Viña del Mar tras decreto de Ripamonti que ordena demolición de faenas

Las Salinas acusó un "empeño majadero" del Municipio en limitar el proyecto y calificó la orden como "arbitraria e incomprensible".

La Inmobiliaria Las Salinas, filial de Empresas Copec, presentó una demanda judicial contra la Municipalidad de Viña del Mar luego de que el municipio ordenara, mediante un decreto alcaldicio, la demolición de las instalaciones de faena del proyecto de saneamiento ambiental que se desarrolla en el terreno ubicado frente a avenida Jorge Montt.

Según declaró la compañía ligada al Grupo Angelini, la acción legal busca frenar la instrucción dictada por la alcaldesa Macarena Ripamonti, la cual calificó como "equívoca", "con fundamentos arbitrarios" e "incomprensible". Las instalaciones en cuestión son contenedores habilitados como oficinas, camarines y comedor, además de una bodega de acopio de sustancias químicas, los que no contarían con autorización de edificación, según la Municipalidad.

"Es absurdo ordenar la demolición de instalaciones provisorias que ya fueron aprobadas para la ejecución del proyecto de saneamiento ambiental. No es razonable seguir forzando interpretaciones administrativas que terminan impidiendo precisamente aquello que el proyecto busca resolver: la descontaminación del terreno", indicó la inmobiliaria, además de enfatizar que el proyecto de descontaminación en curso -que incluye la faena en cuestión- cuenta con respaldo ambiental, técnico, judicial y se "ha ejecutado de manera continua, fiscalizada y conforme a la ley".

Asimismo, desde Las Salinas agregaron: "Argumentar que se requiere un permiso de edificación idéntico al de una obra definitiva o proyecto de construcción para una instalación provisoria destinada a la remediación, da cuenta no solo de la desproporción de lo decidido por el gobierno local, sino de una contradicción evidente: se exige que cuente con un suelo descontaminado a un proyecto que está precisamente trabajando en saneamiento".

La compañía disparó contra el Municipio, acusándolo de un "empeño majadero" en limitar el avance del proyecto ubicado en el terreno, así como de "demostrar que la permisología sigue siendo una vía para intentar trabar proyectos significativos que se quieren ejecutar hoy en el país". "Envía una señal extremadamente negativa para cualquier iniciativa que busque invertir en regeneración urbana y de saneamiento ambiental en Chile", agregó la empresa.

Finalmente, Las Salinas indicó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para resguardar la ejecución de la iniciativa.