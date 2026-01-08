Click acá para ir directamente al contenido

El IPC baja más de lo esperado en diciembre y la inflación para todo 2025 llega a 3,5%, la menor variación en 5 años
El IPC baja más de lo esperado en diciembre y la inflación para todo 2025 llega a 3,5%, la menor variación en 5 años

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) retrocedió un 0,2% en el último mes del año pasado, informó el INE. Destacaron las disminuciones en las divisiones de vestuario y calzado, así como la de alimentos y bebidas no alcohólicas, y el aumento de la división de restaurantes y alojamiento.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Jueves 8 de enero de 2026 a las 08:00 hrs.

<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

