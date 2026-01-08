El IPC baja más de lo esperado en diciembre y la inflación para todo 2025 llega a 3,5%, la menor variación en 5 años
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) retrocedió un 0,2% en el último mes del año pasado, informó el INE. Destacaron las disminuciones en las divisiones de vestuario y calzado, así como la de alimentos y bebidas no alcohólicas, y el aumento de la división de restaurantes y alojamiento.
Muy buenas noticias al cierre del año que acaba de concluir.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajó un 0,2% mensual en diciembre, informó el jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), con lo que la inflación para todo 2025 alcanzó a 3,5%, menor al 4,5% del 2024. El registro de 2025 fue la menor inflación anual en cinco años.
"Destacaron las disminuciones en las divisiones de vestuario y calzado, así como la de alimentos y bebidas no alcohólicas, y el aumento de la división de restaurantes y alojamiento", indicó el INE en su informe sobre los precios internos en diciembre.
Los analistas esperaban un retroceso de 0,1% para el IPC de diciembre de 2025.
Siete de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias negativas en la variación mensual del índice y seis presentaron incidencias positivas.
Destacaron las bajas de vestuario y calzado (-3,2%) con -0,081 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,4%) con -0,079 pp. Las restantes divisiones que influyeron negativamente contribuyeron en conjunto con -0,139 pp. De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacó restaurantes y alojamiento (0,6%), con una incidencia de 0,042 pp.
Vuelos internacionales y tomates
El INE indicó que, por productos, el transporte aéreo internacional bajó 15,9% en diciembre, mientras que el pack de telecomunicaciones descendió 4,8% y los tomates cayeron un 12,4%. Las frutas de la estación, en tanto, bajaron 5,5% mensual.
Del otro lado, el transporte aéreo nacional subió 18,8%, mientras que los alimenos adquiridos en restaurantes, cafés y similares aumentaron un 0,8%.
