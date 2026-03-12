Gobierno adelanta que Hacienda prepara medidas económicas: el 1 de abril presentan reforma tributaria y precisarán ley de 40 horas
El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, también indicó que el proyecto de ley de sala cuna que tramita el congreso sostuvo que “lo vamos a revisar, porque tiene un costo fiscal importante cuando no hay plata”.
Noticias destacadas
El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, informó que en las próximas semanas el gobierno presentará un paquete de medidas económicas que buscan dinamizar la economía y que la reforma tributaria para reducir el impuesto corporativo a las empresas será anunciada el 1 de abril.
En conversación con radio Duna, García sostuvo que “el ministro de Hacienda va a informar en los próximos días un paquete de medidas económicas, varios de ellas que significan proyectos de ley y otras medidas administrativas”.
Explicó que “porque el ministro tiene varias dificultades. La primera es la situación fiscal que hemos heredado, con un déficit fiscal con cifras alarmantes y un precio del cobre alto; se han dado condiciones especiales que no se reflejan en la situación fiscal”.
Agregó que “lo otro es que la economía vuelva a crecer eso es fundamental, porque para disminuir el déficit no solo es reducir un gasto público sin reducir derechos sociales, sino que la economía recaude más”.
García Ruminot planteó que “por eso que poner en marcha la economía es fundamental. Alivianar muchas cargas de permisos para que se materialicen las inversiones”.
Ajustes a 40 horas
El ministro también insistió en que “no vamos a poner término a las 40 horas, o sea, eso va a continuar. Eso lo está analizando tanto el ministro del Trabajo con el ministro de Hacienda”.
Explicó que la idea es hacer ajustes a esa normativa porque “la forma de computar las 40 horas que ha originado ciertas dificultades y también ciertas diferencias con la Dirección del Trabajo, que en eso haya mucho mayor claridad, que haya mucho mayor orden, de tal forma que en lugar de que se transforme en un problema, se transforme en algo muy”.
Agregó que “en la medida que los análisis ameriten que se haga algún tipo de modificaciones que no necesariamente pueden ser modificaciones de ley, sino que básicamente modificaciones en dictámenes de la propia Dirección del Trabajo”.
Sala cuna
Respecto al proyecto de ley de sala cuna que tramita el congreso sostuvo que “lo vamos a revisar, porque tiene un costo fiscal importante cuando no hay plata” afirmando que “sala cuna es una de las iniciativas que está en el programa de gobierno del Presidente Kast, nos interesa aprobarlo, pero que esté debidamente financiado”.
Enfatizó que “no se va a retroceder en ningún tipo de beneficio, menos en los laborales, hoy el derecho de sala cuna está solo para las empresas con 19 trabajadoras, pero queremos modificarlo con responsabilidad fiscal”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Startup respaldada por fundadores de Cornershop cambia de nombre y lanza "Atiéndete ahora, paga después" para gastos médicos
Gokei ahora es Skip. Su modelo apunta a rendir gastos médicos en salud y acaban de lanzar una solución para que usuarios puedan pagar el 30% de la boleta y el restante solo cuando la isapre o seguro les reembolse. Este año apuntan a llegar a Brasil y México.
Arrau tras asumir en el MOP: “Tenemos un plan desarrollado día a día, incluso hora a hora, con un equipo que ya se encuentra trabajando"
El nuevo titular de Obras Públicas sostuvo que van “estar mucho en terreno" para fortalecer la institución de la cartera y simplificar y agilizar la burocracia,
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete