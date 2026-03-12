Gobierno adelanta que Hacienda prepara medidas económicas: el 1 de abril presentan reforma tributaria y precisarán ley de 40 horas

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, también indicó que el proyecto de ley de sala cuna que tramita el congreso sostuvo que “lo vamos a revisar, porque tiene un costo fiscal importante cuando no hay plata”.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, informó que en las próximas semanas el gobierno presentará un paquete de medidas económicas que buscan dinamizar la economía y que la reforma tributaria para reducir el impuesto corporativo a las empresas será anunciada el 1 de abril.

En conversación con radio Duna, García sostuvo que “el ministro de Hacienda va a informar en los próximos días un paquete de medidas económicas, varios de ellas que significan proyectos de ley y otras medidas administrativas”.

Explicó que “porque el ministro tiene varias dificultades. La primera es la situación fiscal que hemos heredado, con un déficit fiscal con cifras alarmantes y un precio del cobre alto; se han dado condiciones especiales que no se reflejan en la situación fiscal”.

Agregó que “lo otro es que la economía vuelva a crecer eso es fundamental, porque para disminuir el déficit no solo es reducir un gasto público sin reducir derechos sociales, sino que la economía recaude más”.

García Ruminot planteó que “por eso que poner en marcha la economía es fundamental. Alivianar muchas cargas de permisos para que se materialicen las inversiones”.

Ajustes a 40 horas

El ministro también insistió en que “no vamos a poner término a las 40 horas, o sea, eso va a continuar. Eso lo está analizando tanto el ministro del Trabajo con el ministro de Hacienda”.

Explicó que la idea es hacer ajustes a esa normativa porque “la forma de computar las 40 horas que ha originado ciertas dificultades y también ciertas diferencias con la Dirección del Trabajo, que en eso haya mucho mayor claridad, que haya mucho mayor orden, de tal forma que en lugar de que se transforme en un problema, se transforme en algo muy”.

Agregó que “en la medida que los análisis ameriten que se haga algún tipo de modificaciones que no necesariamente pueden ser modificaciones de ley, sino que básicamente modificaciones en dictámenes de la propia Dirección del Trabajo”.

Sala cuna

Respecto al proyecto de ley de sala cuna que tramita el congreso sostuvo que “lo vamos a revisar, porque tiene un costo fiscal importante cuando no hay plata” afirmando que “sala cuna es una de las iniciativas que está en el programa de gobierno del Presidente Kast, nos interesa aprobarlo, pero que esté debidamente financiado”.

Enfatizó que “no se va a retroceder en ningún tipo de beneficio, menos en los laborales, hoy el derecho de sala cuna está solo para las empresas con 19 trabajadoras, pero queremos modificarlo con responsabilidad fiscal”.