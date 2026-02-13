Alcalde de Penco exige a Contraloría supervisión especial en reconstrucción e insiste en levantar villas transitorias

La petición busca evitar que se repita el escenario de Valparaíso y se levanten con celeridad viviendas para las familias damnificadas. Desde la CChC trabajan en los estudios técnicos para construir barrios antes que comience el invierno.

El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, reaccionó a la definición del ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de demoler completamente el conjunto habitacional Ríos de Chile para iniciar el proceso de reconstrucción del sector devastado por los incendios forestales en el Biobío. “No bote la plata, la prioridad es que esos mismos recursos financien las villas transitorias”, declaró el alcalde, quien además solicitó a la Contraloría General de la República una fiscalización permanente para evitar que se repitan las irregularidades detectadas en la Región de Valparaíso.

El edil sostuvo que, a la luz de esos antecedentes, el proceso de reedificación en su comuna debe elevar los estándares de transparencia. “Lo que hoy se investiga en Valparaíso debe servir como lección. No podemos permitir que en medio del dolor de las familias surjan dudas sobre el uso de los recursos públicos. Ese escenario es exactamente lo que debemos evitar en Penco y Lirquén”, advirtió.

Cabe recordar que tras los incendios forestales de enero, más de 5 mil viviendas de la Región del Biobío fueron destruidas por el fuego. De ellas, aproximadamente el 80% corresponde a Lirquén y 790 a la población Ríos de Chile.

Desde el Minvu, defendieron la demolición, argumentando que “no sólo inevitable, sino también necesaria“. Según explicó la seremi de Vivienda en Biobío, Claudia Toledo, el proceso cuenta con un presupuesto asignado mediante decreto, y la reconstrucción se realizará “con los actuales estándares que maneja el MINVU. Así como la posibilidad de dotar de equipamiento al sector y mejorar los espacios públicos existentes“, agregó la autoridad.

Petitorio al nuevo Gobierno

El municipio de Penco elaboró un petitorio dirigido a la administración de José Antonio Kast, enfocado en mejorar la eficiencia del gasto público. La propuesta contempla auditorías en tiempo real bajo supervisión de la Contraloría; la implementación de un modelo de trazabilidad financiera para hacer seguimiento a los recursos invertidos; y una mayor coordinación interministerial que permita destrabar la burocracia en la asignación de viviendas, proceso que ya presentaría retrasos.

“La tragedia que vivimos exige urgencia, pero también máxima responsabilidad. Cada peso invertido debe transformarse en una solución concreta. La reconstrucción debe ser rápida, pero intachable”, concluyó el alcalde, reafirmando que no aceptará que la premura sea excusa para relajar los controles de probidad.

Villas transitorias

En paralelo, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) de Concepción, trabaja junto a la Municipalidad para evaluar la implementación de las villas transitorias que propone el alcalde Vera.

Jorge Coloma, presidente del gremio, señaló que cuatro empresas socias están financiando y donando los estudios de cabida y anteproyectos para el diseño de los nuevos barrios transitorios, un insumo clave para que el municipio y el Serviu puedan apalancar recursos fiscales con mayor rapidez.

“Nuestras empresas están aportando los planos. Ya se presentaron los bosquejos de cuatro anteproyectos a la Municipalidad. El objetivo es lograr una propuesta técnica consensuada que permita construir estas villas mientras se avanza en la solución definitiva”, explicó Coloma.

Desde la perspectiva de la oferta, la CChC destacó que en la zona existe capacidad instalada entre sus socios para manufacturar hasta 2.500 viviendas de emergencia mensuales, ritmo que permitiría cubrir el déficit a corto plazo si se agilizan las contrataciones.

Paralelamente, el gremio entregó al Minvu un catastro de inmobiliarias con unidades disponibles para aplicar de forma masiva el subsidio de arriendo, ofreciendo una alternativa inmediata para las familias.

“Estamos contra el tiempo. Si no activamos todas las alternativas de manera simultánea (arriendos, viviendas de emergencia y reconstrucción) no llegaremos con una respuesta antes del invierno”, advirtió Coloma, quien también confirmó el despliegue de asesoría técnica para rehabilitar los sistemas de Agua Potable Rural (APR) en las zonas más rezagadas.