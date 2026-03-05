Proyecto eólico de francesa EDF por US$ 110 millones obtiene su aprobación ambiental

La iniciativa, ubicada en la Región del Biobío, contempla una capacidad instalada de 128 MW y la incorporación de un sistema de almacenamiento de baterías.

Tras la recomendación de aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la noche de este miércoles el proyecto Parque Eólico Fénix de EDF power solutions Chile, emplazado en la comuna de Negrete en la Región del Biobío, obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).

El proyecto, que contempla una inversión de US$ 110 milllones, considera la construcción y operación de una central eólica con una potencia instalada de 128 MW, que estará compuesta por 16 aerogeneradores.

Además, el Parque Eólico Fénix considera la incorporación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) de 150 MWh. La electricidad generada será evacuada a través de la conexión a la Subestación Epuleufú, fortaleciendo -destacaron desde la firma francesa- la red eléctrica en la zona sur del país.

En un comunicado, el CEO de EDF power solutions Chile, Joan Leal, señaló que “la aprobación ambiental del Parque Eólico Fénix representa un hito clave dentro de la estrategia que estamos implementando, la cual considera desarrollar y construir proyectos que aporten energía renovable y flexibilidad al sistema eléctrico. Como EDF power solutions estamos enfocados en seguir colaborando con una transición energética sostenible, competitiva y segura”.

La última RCA firmada por Durán

El hito fue destacado este jueves por la timonel del Servicio, Valentina Durán, a través de su cuenta de LinkedIn: "Anoche firmé mi última RCA de proyecto interregional como directora ejecutiva del SEA", sostuvo, valorando el trabajo de los equipos técnicos y jurídicos de la entidad cuando está -dijo- "a pocos días de dejar la dirección ejecutiva del SEA".

Durán precisó que, en cuanto a plazos, "se puede ver que el proyecto se evaluó en tan solo 164 días hábiles (de un máximo de 180) y que tuvo extensiones de plazo solicitadas por el titular".

Asimismo, indicó que el expediente contiene, de manera transparente, toda la información del proyecto incluidas capas de información georreferenciada, un informe final estandarizado que da cuenta de la participación ciudadana desarrollada por el Servicio y las inquietudes levantadas en cada localidad donde se desarrolló una actividad.

Y reconoció su alegría de ver cómo automáticamente no sólo se envió la notificación a los ahora titulares del proyecto, sino que se generaron en el expediente, de manera automática e inmediata, "los certificados PAS que incorporamos como parte de los esfuerzos de modernización, los que permiten certificar el cumplimiento de los requisitos de sus PAS para que sean otorgados por los otros servicios, sin más trámite en lo ambiental".