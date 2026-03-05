Proyecto eólico de francesa EDF por US$ 110 millones obtiene su aprobación ambiental
La iniciativa, ubicada en la Región del Biobío, contempla una capacidad instalada de 128 MW y la incorporación de un sistema de almacenamiento de baterías.
Noticias destacadas
Tras la recomendación de aprobación por parte de la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la noche de este miércoles el proyecto Parque Eólico Fénix de EDF power solutions Chile, emplazado en la comuna de Negrete en la Región del Biobío, obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
El proyecto, que contempla una inversión de US$ 110 milllones, considera la construcción y operación de una central eólica con una potencia instalada de 128 MW, que estará compuesta por 16 aerogeneradores.
Además, el Parque Eólico Fénix considera la incorporación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS) de 150 MWh. La electricidad generada será evacuada a través de la conexión a la Subestación Epuleufú, fortaleciendo -destacaron desde la firma francesa- la red eléctrica en la zona sur del país.
En un comunicado, el CEO de EDF power solutions Chile, Joan Leal, señaló que “la aprobación ambiental del Parque Eólico Fénix representa un hito clave dentro de la estrategia que estamos implementando, la cual considera desarrollar y construir proyectos que aporten energía renovable y flexibilidad al sistema eléctrico. Como EDF power solutions estamos enfocados en seguir colaborando con una transición energética sostenible, competitiva y segura”.
La última RCA firmada por Durán
El hito fue destacado este jueves por la timonel del Servicio, Valentina Durán, a través de su cuenta de LinkedIn: "Anoche firmé mi última RCA de proyecto interregional como directora ejecutiva del SEA", sostuvo, valorando el trabajo de los equipos técnicos y jurídicos de la entidad cuando está -dijo- "a pocos días de dejar la dirección ejecutiva del SEA".
Durán precisó que, en cuanto a plazos, "se puede ver que el proyecto se evaluó en tan solo 164 días hábiles (de un máximo de 180) y que tuvo extensiones de plazo solicitadas por el titular".
Asimismo, indicó que el expediente contiene, de manera transparente, toda la información del proyecto incluidas capas de información georreferenciada, un informe final estandarizado que da cuenta de la participación ciudadana desarrollada por el Servicio y las inquietudes levantadas en cada localidad donde se desarrolló una actividad.
Y reconoció su alegría de ver cómo automáticamente no sólo se envió la notificación a los ahora titulares del proyecto, sino que se generaron en el expediente, de manera automática e inmediata, "los certificados PAS que incorporamos como parte de los esfuerzos de modernización, los que permiten certificar el cumplimiento de los requisitos de sus PAS para que sean otorgados por los otros servicios, sin más trámite en lo ambiental".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Otra inmobiliaria rechaza nuevo plan regulador de Lo Barnechea: dice que es una regulación expropiatoria que elude compensación
“Al cambiar el uso de suelo a Área Verde sin expropiar, el municipio incurre en una desviación de poder, buscando obtener un beneficio público (espacio verde o restricción de densidad) a costo cero”, sostiene el privado.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete