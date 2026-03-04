Engie anuncia entrada en operación comercial de sistema de almacenamiento en Tocopilla de US$ 170 millones

BESS Tocopilla, con una capacidad instalada de 116 MW y 660 MWh, se presenta como una iniciativa pionera de reconversión post-carbón.

Engie Chile anunció este miércoles la entrada en operación comercial de BESS Tocopilla, proyecto que contempla una inversión de US$ 170 millones y que consolida la transformación del histórico exComplejo Térmico de Tocopilla en el nuevo Complejo Energético de Tocopilla.

Según detalló la firma en un comunicado, "este sistema de almacenamiento representa un hito en la reconversión de infraestructura energética, al dar continuidad al proceso de transición desde la generación a carbón hacia soluciones alineadas con el sistema eléctrico del futuro".

Añadió que, a partir del 19 de febrero, y tras completar su proceso de puesta en marcha y validación regulatoria, el sistema quedó formalmente habilitado para operar en el mercado eléctrico, entregando energía y servicios de flexibilidad al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En el detalle, BESS Tocopilla -el primer sistema de almacenamiento standalone a gran escala de la compañía en el país, es decir, que no está asociado directamente a una central de generación, sino que opera de manera autónoma, cargando y descargando energía según las necesidades del SEN- tiene una capacidad instalada de 116 MW y 660 MWh. El proyecto está compuesto por 240 contenedores de baterías de iones de litio, 30 sistemas de conversión de potencia (PCS) y un transformador de poder de 130 MVA, conectándose directamente a la red de transmisión.

De acuerdo con la firma, el sistema entregará al sistema eléctrico una energía anual promedio equivalente a 211 GWh, lo que equivale al consumo de aproximadamente 89.900 hogares en Chile. Asimismo, destacaron, "permite desplazar generación térmica en horas punta, contribuyendo a evitar la emisión de 51.231 toneladas de CO₂ equivalente al año, reforzando su aporte concreto a la descarbonización de la matriz energética".

La iniciativa se emplaza en un sitio históricamente asociado a la generación a carbón, cuya última unidad fue desconectada en septiembre de 2022. Desde entonces, el lugar avanza en un proceso de reconversión planificado. En paralelo, en el nuevo Complejo Energético de Tocopilla se está desarrollando un Condensador Síncrono, iniciativa que reutiliza la infraestructura de la ex Unidad N°15.

"Almacenamiento permite avanzar con mayor certeza operativa"

En el escrito difundido, Juan Villavicencio, CEO y Managing Director Renewables & Batteries de Engie Chile, señaló que “BESS Tocopilla es un proyecto pionero que transforma un sitio históricamente asociado al carbón en infraestructura clave para el futuro energético de Chile, aportando flexibilidad y estabilidad al sistema eléctrico y fortaleciendo la seguridad del suministro".

El ejecutivo complementó que la puesta en operación de BESS Tocopilla demuestra que la descarbonización requiere soluciones concretas que respalden al sistema."El almacenamiento permite avanzar con mayor certeza operativa, reduciendo riesgos y asegurando continuidad de suministro en un escenario de alta penetración renovable. Las BESS aportan servicios que antes entregaban centrales térmicas, pero con una lógica acorde a la matriz del futuro", destacó.