Gremio del gas natural asegura que sistema chileno opera con estabilidad en medio de conflicto en Medio Oriente
La Asociación de Gas Natural (AGN) explicó que Chile, al contar con suministro combinado de importaciones desde Argentina con GNL proveniente por barcos, puede mitigar considerablemente el impacto de las fluctuaciones de corto plazo.
Noticias destacadas
La Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN), organización gremial que representa a nueve firmas que operan en Chile, salió este martes a aclarar los eventuales efectos del conflicto en Medio Oriente y de las alzas registradas en los principales marcadores internacionales de precios spot de petróleo y gas.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que "el sistema chileno de abastecimiento de gas cuenta con condiciones estructurales que le permiten enfrentar escenarios de incertidumbre externa con capacidad de adaptación, lo cual es favorable para Chile y los consumidores de este recurso energético".
Según explicó el gremio, el sistema nacional combina importaciones a través de los gasoductos binacionales con Argentina -que actualmente representan cerca del 60% del total importado- con barcos cargueros de GNL provenientes de distintos países, que llegan a los terminales de regasificación en la zona central (Quintero) y norte (Mejillones).
“Este origen dual del aprovisionamiento chileno de gas otorga flexibilidad operativa ante un escenario de alta volatilidad”, sostuvo en el escrito el presidente ejecutivo de AGN, Carlos Cortés.
Y si bien comentan que la evolución futura de los precios internacionales dependerá del desarrollo del conflicto en Medio Oriente y del comportamiento de los mercados globales, el abastecimiento nacional, particularmente en el caso de GNL, se sustenta mayoritariamente en contratos de mediano y largo plazo, muchos de ellos vinculados al indicador Henry Hub de Estados Unidos.
"Esta estructura contribuye a moderar de manera significativa el impacto directo de las fluctuaciones del mercado spot internacional sobre los precios en Chile", recalcó el gremio.
Por esto, Cortés zanjó: “A diferencia de otros mercados altamente expuestos al precio spot, Chile cuenta con contratos de mediano y largo plazo y con una matriz de orígenes diversificada, lo que mitiga la exposición chilena a movimientos bruscos de corto plazo”.
Asimismo, aseguró que, actualmente, los altos niveles de inventarios de gas natural almacenado en Chile y la programación de arribos ya establecida, permiten enfrentar el corto plazo en condiciones normales de abastecimiento para los distintos segmentos de demanda.
“Chile no es ajeno a la dinámica internacional. Sin embargo, la integración regional, la diversificación de fuentes y los contratos de mediano y largo plazo nos permiten enfrentar escenarios externos complejos con mayor resiliencia”, sostuvo el dirigente gremial.
De todos modos, AGN precisó que continuará monitoreando la evolución de los mercados energéticos internacionales y manteniendo coordinación permanente con los actores del sector para resguardar la estabilidad del suministro para los distintos segmentos de demanda: hogares, comercios, industrias y generación eléctrica.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
CEO de LarrainVial: "Vemos con esperanza que las ideas que promueven el auge empresarial avanzan y las que fomentan el crecimiento del Estado y el socialismo retroceden"
Andrés Trivelli tuvo su estreno en el seminario anual de la firma, donde estimó que el capitalismo "ha sido el mayor motor de mejora de la vida de millones de latinoamericanos".
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete