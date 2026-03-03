Guerra en Medio Oriente: las claves de un conflicto que amenaza con expandirse y prolongarse

Teherán fue blanco de nuevos ataques de las fuerzas conjuntas de Israel y EEUU este lunes. La Media Luna Roja cuantifica más de 500 víctimas fatales. Fotos: Reuters

Mientras los misiles israelíes y estadounidenses siguieron cayendo en Irán durante este lunes -en la tercera jornada de tensión en Medio Oriente-, Teherán persistió con ataques que amplían el número de actores envueltos en el conflicto. Una refinería de gas en Qatar, otra de petróleo en Arabia Saudita y una base militar británica en Chipre fueron parte de los nuevos blancos de la República Islámica. Tel Aviv, por su parte, también apuntó su artillería en contra del Líbano.

La supervivencia del régimen iraní al descabezamiento de su cúpula el pasado sábado cambió las perspectivas iniciales de sus contendores, abriendo la posibilidad de la prolongación del conflicto y, con ello, de una profundización de sus efectos económicos. “Proyectamos cuatro a cinco semanas, pero tenemos capacidad para ir mucho más allá de eso (...) Cualquiera sea el tiempo, está bien”, señaló el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, este lunes en la Casa Blanca.

Los altos niveles de incertidumbre se condicen con “un mundo que cambió. Ya no tenemos el orden internacional de Guerra Fría, ni la perspectiva de instituciones relevantes a nivel global, ni el derecho internacional como lo conocimos”, estamos en un escenario de “transición” que se apareja con un aumento de los conflictos bélicos, plantea el director ejecutivo de AthenaLab, John Griffiths.

1 Lo que determinó que EEUU e Israel decidieran usar la fuerza

Estados Unidos la denominó Furia Epica, mientras que Israel llamó Rugido de León a la operación militar conjunta de gran escala que dirigen en contra de Irán. Pese a las distintas denominaciones, ambas naciones comparten objetivos: el final definitivo de los planes nucleares de Irán y la caída de la República Islámica.

Misiles de crucero Tomahawk, drones de ataque de un solo uso, aviones de combate como F-22 Raptor y F-15E Strike Eagle han sido parte de un despliegue que a juicio del director ejecutivo de AthenaLab, John Griffiths, busca detener al “Irán nuclear”. Así, plantea que “indudablemente este ataque refleja que los objetivos planteados en junio del año pasado no lograron disuadir del todo, ni destruir del todo a las autoridades políticas (iraníes) de continuar con el programa nuclear”.

Un informe del think tank estadounidense Atlantic Council puso el asento en el objetivo del cambio de régimen. Su investigador para Medio Oriente, Nate Swanson, sostuvo que “al lanzar un ataque conjunto masivo con Israel contra Irán, Trump apuesta a que puede infligir suficiente daño a las instituciones políticas y de seguridad fundamentales de la República Islámica como para hacer caer el régimen”. En ese marco, recuerda que “Trump ha definido una campaña exitosa como aquella en la que el pueblo iraní se alza y acaba con la República Islámica”, lo que a su juicio no es fácil de conseguir. “Sin tropas terrestres ni una oposición armada, esto requiere deserciones significativas dentro del aparato de seguridad iraní. ¿Existe un plan para concretar esto?”, instala como interrogante.

Otro interés de Washington es no embarcarse en un conflicto de largo aliento en la región. “EEUU no se puede desgastar en un teatro de operaciones secundario, por muy relevante que sea, porque si no va a terminar extremadamente débil o va a comprometer su capacidad ante un eventual enfrentamiento que podría ocurrir con China, que es su principal adversario”, explica Griffiths.

2 La respuesta y resistencia de Irán

Irán ha tenido la capacidad de responder con fuerza aun cuando se encuentra en modo de supervivencia, luego de que los primeros ataques que recibió resultaran en la muerte de su líder supremo, el Ayatolá Alí Jameneí; del comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), Hossein Salami; y del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Mohammad Bagheri.

El mismo sábado la República Islámica lanzó una amplia campaña de contraataques con misiles balísticos, drones y otras municiones dirigidas contra múltiples objetivos militares y territorios regionales. Según los reportes más recientes, los ataques iraníes han impactado Israel, a varias bases militares y aliados estadounidenses en la región.

La persistencia de su estrategia en las últimas jornadas da cuenta de que “el liderazgo iraní se recompuso (...) Sí hubo un cambio en los actores, pero eso no significa cambio de régimen. Irán sigue teniendo la capacidad de articular decisiones”, analiza el también exoficial del Ejército de Chile, Griffiths.

En una línea similar, el investigador de Atlantic Council y exoficial adjunto de inteligencia nacional para Medio Oriente del Consejo Nacional de Inteligencia de EEUU, Jonathan Panikoff, indica en el citado informe que “ni las protestas ni los ataques aéreos por sí solos van a acabar con el control del régimen. La historia sugiere que será necesario que las diversas fuerzas de seguridad iraníes se hagan a un lado, como ocurrió en 1979, o que al menos una parte del aparato de seguridad se una a la oposición”.

Con todo, la crisis económica que antecede al ataque, la cual derivó en manifestaciones masivas, ya tenía al país en crisis. Aquello, sumado al descabezamiento de su liderazgo, más de 500 civiles muertos por los ataques y el debilitamiento que implica un esfuerzo de guerra, deja a Irán “en su momento político más complejo”, indica Griffiths, quien plantea que Irán debe ser el más interesado en negociar una salida al conflicto por una cuestión de supervivencia.

Paradójicamente, es ese mismo objetivo vital del régimen el que se juega en la insistencia del desarrollo nuclear, lo que podría dificultar un diálogo exitoso entre las partes y, por lo tanto, el fin de las hostilidades.

3 La posibilidad de expansión regional y global del conflicto

Pese a que Bahréin, Kuwait, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania, Irak y Chipre fueron escenario de ataques por parte de Irán, mayoritariamente con las bases militares de EEUU en esos países como objetivo, hay dudas de que el conflicto se desarrolle plenamente de manera regional. De hecho, hasta el cierre de esta edición, ninguna de las naciones mencionadas había tomado represalias.

“Regionalizar el conflicto creo que no va en la dirección correcta de los intereses de quienes resolvieron usar la fuerza. Eso afectaría los objetivos políticos definidos para el uso de la fuerza militar”, indica Griffiths. “Creo que EEUU va a hacer el mayor esfuerzo para que, pese a la reacción iraní, esto no signifique ampliar el conflicto en el ámbito regional”, agrega.

Más difícil aún ve que actores fuera del Medio Oriente tomen protagonismo beligerante. A su juicio, Europa y la OTAN están más preocupados por el conflicto con Rusia, país que -a su vez- tendría dificultades para apoyar a Irán dado el esfuerzo de cuatro años que le ha significado la guerra en Ucrania. En tanto, China “entiende que su principal contendor a futuro es EEUU, por lo cual -de una u otra forma- se ve beneficiada con la participación estadounidense en cualquier conflicto que merme su capacidad no solo económica, sino que militar”.

4 Suministro petrolero en riesgo. ¿Una oportunidad para Venezuela?

Más allá del análisis geopolítico, a la fecha tres buques han sido atacados cerca del estrecho de Ormuz, lugar por donde pasa el 20% del suministro mundial de petróleo. Este lunes, el transporte marítimo internacional por la zona se detuvo.

Esto se suma al cierre de la petrolera la estatal Saudi Aramco, ubicada en Ras Tanura, después de que recibiera un ataque con dron y se provocara un incendio en las instalaciones. Por su parte, Qatar Energy anunció este lunes que paró su producción de gas natural licuado producto de los ataques a las plantas de Ras Laffan y Mesaieed, ubicadas en la misma ciudad industrial que aloja a la petrolera.

El impacto energético no se detiene ahí. Las compañías DNO, Gulf Keystone Petroleum, Dana Gas y HKN Energy, ubicadas en territorio iraquí, también han detenido sus operaciones como medida de precaución. Por su parte, el Gobierno de Israel ordenó a Chevron el cierre temporal del yacimiento de gas Leviathan.

Respecto a si esto puede ser una oportunidad para Venezuela, cuya producción petrolera se desarrolla en alianza con EEUU tras la operación que derivó en la captura de Nicolás Maduro a comienzoz de año, expertos creen que eso dependerá de si los precios del crudo se mantendrán altos en los próximos meses.

En el corto plazo, el experto en energía del Baker Institute de la Universidad de Rice, Luis Pacheco, indicó que lo más evidente sería que “los inversionistas van a ver con ojos más generosos los riesgos venezolanos porque le parecerán que comparado con el Medio Oriente no es tan riesgoso”.

5 Las huellas económicas del conflicto

En medio de las enormes disrupciones en el mercado petrolero y gasífero, expertos calculan que las consecuencias económicas globales dependerán de la duración del conflicto.

Lo anterior, debido a que, si la actividad bélica mantiene los precios altos de la energía, la economía global comenzaría a sufrir efectos inflacionarios con alza de precios en segmentos como alimentos, agricultura y bienes industriales.

Reflejo de estas preocupaciones fueron los movimientos en los bonos del Tesoro. Aunque acababan de registrar su mejor mes en un año, gracias a la búsqueda de refugio ante las pérdidas en las acciones, esa posición se evaporó abruptamente. El rendimiento a dos años subió 10 puntos básicos, a 3,48%, mientras que a 10 años subió en igual magnitud hasta 4,03%.

El resultado es que los operadores se preparan ahora para una Reserva Federal que mantenga las tasas altas durante más tiempo. “Existe el riesgo de que haya más inflación de la que se cree, y eso podría ser un desastre”, declaró el lunes el CEO de JPMorgan, Jamie Dimon, en una entrevista con CNBC.

6 Alertas a nivel local

A nivel local, este lunes, en el marco de la conferencia con analistas tras la presentación de sus resultados, Empresas Copec fue consultada sobre las implicancias de la situación actual en Irán para su división de combustibles.

EL CFO de la compañía, Rodrigo Huidobro, señaló: “Esta es una noticia aún en desarrollo, pero en episodios anteriores hemos visto aumentos en los precios del petróleo en general y esto tiene un doble impacto en nuestro negocio”.

“Diría, en primer lugar, que un aumento de precios suele significar una revaluación de los inventarios, lo cual es un efecto a corto plazo. Pero a largo plazo, sin duda significa que, si el aumento se mantiene, si es significativo y se mantiene durante mucho tiempo, generalmente significa una disminución de la demanda y de la actividad económica en general, lo cual, por supuesto, es perjudicial tanto para la empresa como para los consumidores. Así que esperemos que esto se resuelva rápidamente”.