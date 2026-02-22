Irán anuncia posible ronda de negociaciones con EEUU el jueves en Ginebra

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchí, afirmó que existe “una buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo nuclear con Washington. En paralelo, EEUU mantiene el despliegue militar en Oriente Medio.

El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, anunció este domingo que es posible que el próximo jueves se celebre otra ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos y que existe “una buena posibilidad” de alcanzar una solución diplomática, mientras Washington refuerza su contingente en Oriente Medio.



Araqchí dijo en una entrevista con la cadena estadounidense CBS que posiblemente se reúna con el enviado de EEUU, Steve Witkof, en Ginebra el jueves.



El jefe de la diplomacia iraní afirmó que existe “una buena posibilidad” de alcanzar un acuerdo nuclear con Washington.

“Podemos alcanzar un entendimiento sobre principios y cuestiones fundamentales, y garantizar que el programa nuclear de Irán es pacífico y seguirá siéndolo para siempre, al tiempo que se levanten las sanciones”, enfatizó.

Araqchí había adelantado el viernes que su país presentaría en unos días su propuesta para un acuerdo, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó un plazo de entre 10 y 15 días para la diplomacia y señaló que considera un ataque limitado contra Irán para presionarlo a sellar un pacto.

Teherán y Washington retomaron las negociaciones nucleares el 6 de febrero en medio de las amenazas militares de EEUU, y el martes pasado sostuvieron otro encuentro indirecto en Ginebra bajo la mediación de Omán, tras el que hablaron de avances, aunque siguen sin reconocer sus líneas rojas.

Irán considera innegociable su programa de misiles y su apoyo a milicias regionales como Hizbulá y Hamás, que EEUU quiere incluir en cualquier acuerdo, y sobre la cuestión nuclear, Teherán insiste en que solo discutirá su limitación, no el enriquecimiento cero que busca Washington.

Mientras, Washington realiza el mayor despliegue militar en Oriente Medio desde la invasión de Irak en 2003, con el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate estacionados cerca de aguas iraníes, y espera la llegada del USS Gerald Ford en los próximos días, manteniendo así la opción militar sobre la mesa en caso de que la diplomacia fracase.