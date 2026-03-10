Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Precio del crudo se resiente ante mensajes contradictorios de EEUU sobre escolta a buque en el estrecho de Ormuz

La Casa Blanca salió a desmentir la maniobra después de las versiones encontradas, pero dijo que mantenía abierta las opciones.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 10 de marzo de 2026 a las 16:40 hrs.

Estados Unidos guerra Irán petróleo
<p>Precio del crudo se resiente ante mensajes contradictorios de EEUU sobre escolta a buque en el estrecho de Ormuz</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

La otra herencia de Boric: más de 5.000 juicios, cientos de sumarios y decenas de proyectos clave en tramitación
2
DF LAB

Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
3
Empresas

Tras 28 años funcionando, Enel Generación desconecta definitivamente la turbina diésel del Complejo Tarapacá
4
Empresas

Astara Chile rebaraja su portafolio tras salida de china GAC y anuncia fichaje de nuevas marcas
5
Empresas

Millonarios Forbes 2026: Familia Luksic sube 35 puestos en el ranking de riqueza global
6
Empresas

Chile se convierte en el mayor mercado de concesiones de la española Sacyr: lo cataloga como país “prioritario”
7
Empresas

Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
8
Economía y Política

¿Mensaje para Quiroz? Informe de Hacienda calcula que reducir el impuesto corporativo beneficiará principalmente a las personas de más altos ingresos
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete