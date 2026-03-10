Gobierno de EEUU sitúa el costo de los dos primeros días de guerra Irán en US$ 5.600 millones

Los miembros del Congreso, que pronto podrían tener que aprobar fondos adicionales para el conflicto, han expresado su preocupación porque los enfrentamientos agoten las reservas militares estadounidenses en un momento en que la industria de defensa ya tiene dificultades para satisfacer la demanda.

El Gobierno de Donald Trump afirmó haber utilizado US$ 5.600 millones en municiones durante los dos primeros días de ataques contra Irán, según un informe presentado ante los comités del Congreso, informó este martes una fuente familiarizada con la información.

Los miembros del Congreso, que pronto podrían tener que aprobar fondos adicionales para la guerra, han expresado su preocupación por que el conflicto agote las reservas militares estadounidenses en un momento en que la industria de defensa ya tiene dificultades para satisfacer la demanda.

Trump se reunió el viernes con ejecutivos de siete contratistas de defensa, mientras el Pentágono trabajaba para reponer los suministros.

El Ejecutivo no ha proporcionado una evaluación pública del costo del conflicto que inició el 28 de febrero junto con Israel.

Los miembros demócratas del Congreso han reclamado más información, incluyendo testimonios públicos de funcionarios sobre cuestiones como la forma en que el conflicto podría afectar a la preparación del ejército para defender el país.

En un discurso pronunciado el martes, el senador demócrata Chuck Schumer pidió al Gobierno federal que comparezca ante el Congreso.

"Cuando se trata de enviar a nuestros militares a situaciones de peligro, el pueblo estadounidense necesita entender por qué. Pero en este momento, ni siquiera tienen un 'por qué'. Eso tiene que cambiar", dijo Schumer.