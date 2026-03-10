Gobierno de EEUU sitúa el costo de los dos primeros días de guerra Irán en US$ 5.600 millones
Los miembros del Congreso, que pronto podrían tener que aprobar fondos adicionales para el conflicto, han expresado su preocupación porque los enfrentamientos agoten las reservas militares estadounidenses en un momento en que la industria de defensa ya tiene dificultades para satisfacer la demanda.
Noticias destacadas
El Gobierno de Donald Trump afirmó haber utilizado US$ 5.600 millones en municiones durante los dos primeros días de ataques contra Irán, según un informe presentado ante los comités del Congreso, informó este martes una fuente familiarizada con la información.
Los miembros del Congreso, que pronto podrían tener que aprobar fondos adicionales para la guerra, han expresado su preocupación por que el conflicto agote las reservas militares estadounidenses en un momento en que la industria de defensa ya tiene dificultades para satisfacer la demanda.
Trump se reunió el viernes con ejecutivos de siete contratistas de defensa, mientras el Pentágono trabajaba para reponer los suministros.
El Ejecutivo no ha proporcionado una evaluación pública del costo del conflicto que inició el 28 de febrero junto con Israel.
Los miembros demócratas del Congreso han reclamado más información, incluyendo testimonios públicos de funcionarios sobre cuestiones como la forma en que el conflicto podría afectar a la preparación del ejército para defender el país.
En un discurso pronunciado el martes, el senador demócrata Chuck Schumer pidió al Gobierno federal que comparezca ante el Congreso.
"Cuando se trata de enviar a nuestros militares a situaciones de peligro, el pueblo estadounidense necesita entender por qué. Pero en este momento, ni siquiera tienen un 'por qué'. Eso tiene que cambiar", dijo Schumer.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Andrés Navarro, presidente de SalfaCorp: “El año 2025 representó un ejercicio de desempeño histórico para la compañía”
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
Los nombres que se barajan para liderar la Corfo: un exsubsecretario de Economía de Piñera, entre ellos
Julio Pertuzé, ingeniero y profesor de la UC, es el más conocido de una lista corta que también integran Fernando Lefort y una persona ligada al mundo financiero institucional.
Ximena Aguilera, ministra de Salud: “El sistema nunca va a funcionar de manera óptima si una parte discrimina por condición de salud”
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete