Española Solarig y Tesla cierran acuerdo para impulsar negocio de baterías en Chile
La hispana estará a cargo de la operación y mantención del sistema Megapack de la compañía de Elon Musk en nuestro país.
Noticias destacadas
La eléctrica española Solarig selló un acuerdo estratégico con Tesla, de Elon Musk, para convertirse en proveedor para los sistemas de almacenamiento energético por baterías (BESS, por sus siglas en inglés) en Chile.
En concreto, la firma hispana se encargará de mantener los exigentes indicadores de los Megapack 2 XL BESS de Tesla en el país, "la tecnología más puntera y confiables en el mercado del almacenamiento energético", dijo la compañía.
Con este acuerdo, Solarig se consolida como uno de los principales actores en operación y mantenimiento de activos renovables en el mundo, donde ya suma una cartera con 15 GW, de los cuales casi 8 GW corresponden al mercado latinoamericano, donde es el primer actor por activos bajo gestión. La compañía cuenta con una experiencia de diez años en Chile y gestiona casi 3 GW en activos de alta tensión (HV), fotovoltaicos, eólicos y BESS.
"Solarig se posiciona, además, como el líder en almacenamiento energético en Chile", dijo la firma hispana.
Manuel Macías, director de operación y mantenimiento en Latinoamérica de Solarig, afirmó que "estamos orgullosos de poder asociarnos con Tesla, el proveedor de tecnología más avanzado del mundo y de referencia en múltiples sectores, incluido el de almacenamiento de electricidad. Este acuerdo en Chile es un paso más en la consolidación en el país como proveedor de servicios para activos renovables líder, una actividad avalada por los más de 10 años de experiencia en el país y los 150 profesionales que trabajan localmente".
Agregó que ahora la meta es "fortalecer estos acuerdos con proveedores de primer nivel y extenderlos en toda Latinoamérica, donde contamos con una importante presencia en países como Perú o México, entre otros".
Conocida por ser pionera en el desarrollo de los autos eléctricos, Tesla es también líder tecnológico mundial en almacenamiento energético a escala global a través de la tecnología Megapack, que se utiliza en más de 65 países y supera los 47 GWh de capacidad operativa en todo el mundo.
"La combinación de excelencia tecnológica, ubicación estratégica y escala posiciona a Tesla como un actor clave para fomentar la innovación y la sostenibilidad en el sector energético latinoamericano", opinó Solarig.
