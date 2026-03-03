Enel detalla apuesta por Chile a 2028 y reafirma ante eventual caducidad de su concesión: "Ejerceremos todas las acciones legales para defender nuestra postura"

La eléctrica sumará alrededor de 1 GW de nueva capacidad renovable, alcanzando cerca de 10 GW instalados. Así, proyecta que cerca del 80% de su matriz de generación provenga de energías renovables y BESS hacia ese año.

Con una mirada positiva, pero siguiendo de cerca la decisión que deberá zanjar el próximo Gobierno respecto a la eventual caducidad de la concesión de Enel por los extensos cortes de suministro del invierno de 2024, la eléctrica de capitales italianos realizó este martes la conferencia telefónica por sus resultados al cierre de 2025 y presentó su Plan Estratégico 2026-2028.

Tras revelar su plan estratégico global, la eléctrica informó días después al regulador su apuesta a nivel local, donde contempla inversiones en Chile por cerca de US$ 2.000 millones en el trienio 2026-2028, orientadas a fortalecer la generación renovable, modernizar las redes de distribución y ampliar soluciones energéticas avanzadas para los clientes. En el período 2025-2027 la apuesta fue por US$ 1.800 millones.

De acuerdo a lo detallado, unos US$ 1.600 millones serán destinados para generación, con prioridad en sistemas de almacenamiento con baterías (BESS), nueva capacidad eólica, optimización hidroeléctrica y mejoras en el desempeño térmico.

En concreto, este martes anunció que, entre 2026 y 2028, Enel Chile sumará alrededor de 1 GW de nueva capacidad renovable, alcanzando cerca de 10 GW instalados al finalizar el período. Así, con este avance, la compañía proyecta que cerca del 80% de su matriz de generación provenga de energías renovables y BESS hacia 2028. Hoy este alcanza el 78%.

Mientras, en el segmento de distribución, la apuesta será por otros US$ 500 millones, los que estarán dirigidos a conexiones de sus clientes, reforzar la resiliencia y flexibilidad de la red. Apuntan en este ítem a la digitalización, lo que incluye la instalación de nuevas unidades de telecontrol y medidores digitales que aceleran la detección completa y reducen -dijeron- "significativamente los tiempos de respuesta".

Según explicó la eléctrica, en el contexto de un rápido crecimiento de las energías renovables en Chile, el plan se centra en fortalecer su cartera en tres dimensiones: flexibilidad, tecnología y diversificación geográfica. Sus iniciativas -agregaron- se centran en optimizar el despliegue, maximizar el potencial de generación y la resiliencia de los activos, y en mejorar el rendimiento térmico, aportando la flexibilidad adicional que el sistema necesita.

Pero a la hora de las preguntas de los analistas, fue ineludible abordar el proceso de caducidad de la concesión de Enel. Consultado por novedades, el CEO de Enel Chile, Gianluca Palumbo, comentó que hasta la fecha no han sido notificados de ningún procedimiento administrativo o legal para abordar o discutir el potencial futuro de la concesión.

Y aludió al informe técnico que elabora la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) que, según las autoridades, podría tardar entre seis y 18 meses, y que una vez esté listo se entregará al Presidente de la República.

"La empresa se ha puesto constantemente a disposición de las autoridades y ha proporcionado toda la información solicitada. Este asunto se está monitoreando de cerca y ejerceremos todas las acciones legales para defender nuestra postura", reafirmó el ejecutivo de la firma de capitales italianos.

También la firma fue consultada por eventuales oportunidades por los data centers. Palumbo comentó que están identificando "proactivamente las necesidades futuras de consumo y trabajando estrechamente con la industria de los centros de datos para desarrollar oportunamente proyectos de energía, infraestructura y energía que impulsen su crecimiento".

Pero, para aprovechar al máximo este potencial, puntualizó respecto a algunos elementos clave como acceso a capacidad eléctrica para grandes proyectos y procesos de permisos claros y predecibles. "Chile es un sólido punto de partida", reconoció.

Regulación local y crisis en Medio Oriente

Para Palumbo, Chile está entrando en una fase decisiva de su transición energética. "La electrificación se está acelerando. La complejidad del sistema está aumentando y la resiliencia se ha vuelto esencial. En este entorno, el sector energético se convierte en un factor clave para el país", sostuvo, agregando que "Chile parte de una posición de gran fortaleza".

La compañía dejó en claro que un marco regulatorio claro y estable es esencial para permitir la electrificación a gran escala. "La agenda energética de Chile es ambiciosa y cada vez más compleja. Combina compromisos climáticos a largo plazo con los ajustes a corto plazo necesarios para mantener la estabilidad del sistema mientras se acelera la electrificación", dijo Palumbo.

Y agregó: "La distribución es un claro ejemplo. Existe un amplio consenso en que el modelo regulatorio actual, diseñado hace más de 40 años, ya no refleja la evolución de las expectativas de los clientes".

Respecto a los resultados alcanzados en 2025, la firma indicó que estos confirman que, incluso en un contexto altamente exigente, la estrategia empleada continúa ofreciendo estabilidad, resiliencia y valor a largo plazo. "Nuestra cartera diversificada y nuestro continuo esfuerzo de digitalización nos permitieron alcanzar nuestros objetivos y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, tanto en los negocios de generación como de red", aseguró el CFO de Enel Chile, Simone Conticelli.

Pero también, los eventuales impactos de las tensiones geopolíticas, principalmente por el conflicto en Medio Oriente, marcaron las consultas de los analistas. Sin embargo, Enel descartó impactos inmediatos en diferentes aristas consultadas. Palumbo indicó que, por el momento, no han observado ningún impacto significativo en sus operaciones ni en su estructura de costos debido a la tensión geopolítica entre Irán y EE.UU.

Según explicó, la generación de la firma depende principalmente del gas argentino, y su suministro se sustenta en acuerdos contractuales a largo plazo y una estrategia que ayuda a mitigar la volatilidad a corto plazo en los mercados internacionales.

"Lo que puedo decir es que nuestra exposición al gas global y a las fluctuaciones de sus precios es relativamente limitada, considerando las características de nuestra combinación de suministro. Si bien seguimos de cerca el entorno energético global, incluyendo los posibles efectos inflacionarios que pueda derivar de esta situación, las condiciones actuales del mercado no indican un impacto significativo para nosotros en este momento", comentó.