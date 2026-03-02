Enel planea inversiones en Chile por US$ 2.000 millones en trienio 2026-2028
Tras presentar su plan estratégico global, la eléctrica detalló su apuesta a nivel local, donde unos US$ 1.600 millones serán destinados para generación y otros US$ 500 millones a distribución.
Noticias destacadas
Luego de presentar el lunes de la semana pasada su plan estratégico 2026-2028 que contempla inversiones por US$ 62,5 mil millones a nivel global, siendo casi US$ 12 mil millones más que en el plan anterior, la eléctrica Enel detalló el viernes los recursos que destinará a Chile.
Según informó la firma de capitales italianos a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), invertirá en Chile este trienio un total de US$ 2.000 millones. En concreto, unos US$ 1.600 millones serán destinados al componente de generación y otros US$ 500 millones para la distribución.
Enel dio cuenta que los macroelementos del plan estratégico prevén para el trienio 2026-2028 un Ebitda acumulado de entre, aproximadamente, US$ 4,5 mil millones y US$ 4,7 mil millones.
En el marco del Capital Markets Day realizado el lunes de la semana pasada, la firma abordó la situación de sus operaciones en el país y señaló que “hemos visto que la estabilidad política necesaria en esos países ha regresado, así que estamos invirtiendo y seguiremos invirtiendo en Chile”.
“Enel presenta hoy un plan estratégico ambicioso y creíble con una fuerte aceleración del crecimiento gracias al aumento de las inversiones en nuevas instalaciones y en nuevas operaciones, lo que permitirá una mayor mejora del perfil de riesgo/rentabilidad del Grupo”, sostuvo ese día Flavio Cattaneo, CEO de la compañía de capitales italianos.
Además, la eléctrica también reconoció que durante 2025 “tuvimos un año muy malo en la producción hidroeléctrica en Italia y en Chile, donde el mercado sufrió cambios radicales en la variabilidad del nivel del agua”.
Este martes, la eléctrica realizará una conferencia con analistas tras la reciente presentación de resultados al cierre de 2025.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Guerra inmobiliaria en Lo Barnechea: municipio rechaza demanda de Enaco y grupo Hiller irrumpe en batalla legal por nuevo plan regulador
Nuevo instrumento de planificación abrió una inédita disputa entre empresas: mientras Enaco pidió que se declare ilegal el decreto alcaldicio, el holding liderado por Peter Hiller se alineó con la municipalidad.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete