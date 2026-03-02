Enel planea inversiones en Chile por US$ 2.000 millones en trienio 2026-2028

Tras presentar su plan estratégico global, la eléctrica detalló su apuesta a nivel local, donde unos US$ 1.600 millones serán destinados para generación y otros US$ 500 millones a distribución.

Luego de presentar el lunes de la semana pasada su plan estratégico 2026-2028 que contempla inversiones por US$ 62,5 mil millones a nivel global, siendo casi US$ 12 mil millones más que en el plan anterior, la eléctrica Enel detalló el viernes los recursos que destinará a Chile.

Según informó la firma de capitales italianos a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), invertirá en Chile este trienio un total de US$ 2.000 millones. En concreto, unos US$ 1.600 millones serán destinados al componente de generación y otros US$ 500 millones para la distribución.

Enel dio cuenta que los macroelementos del plan estratégico prevén para el trienio 2026-2028 un Ebitda acumulado de entre, aproximadamente, US$ 4,5 mil millones y US$ 4,7 mil millones.

En el marco del Capital Markets Day realizado el lunes de la semana pasada, la firma abordó la situación de sus operaciones en el país y señaló que “hemos visto que la estabilidad política necesaria en esos países ha regresado, así que estamos invirtiendo y seguiremos invirtiendo en Chile”.

“Enel presenta hoy un plan estratégico ambicioso y creíble con una fuerte aceleración del crecimiento gracias al aumento de las inversiones en nuevas instalaciones y en nuevas operaciones, lo que permitirá una mayor mejora del perfil de riesgo/rentabilidad del Grupo”, sostuvo ese día Flavio Cattaneo, CEO de la compañía de capitales italianos.

Además, la eléctrica también reconoció que durante 2025 “tuvimos un año muy malo en la producción hidroeléctrica en Italia y en Chile, donde el mercado sufrió cambios radicales en la variabilidad del nivel del agua”.

Este martes, la eléctrica realizará una conferencia con analistas tras la reciente presentación de resultados al cierre de 2025.