Coordinador Eléctrico ficha al gerente general del Puerto de San Antonio como nuevo director ejecutivo
Ramón Castañeda asumirá el cargo el próximo 1 de abril, tras la renuncia de Ernesto Huber.
A casi tres meses de anunciarse la renuncia de Ernesto Huber a la dirección ejecutiva del Coordinador Eléctrico Nacional, el Consejo Directivo del organismo que supervisa la operación del sistema eléctrico informó a su sucesor.
Se trata de Ramón Castañeda Ponce, ingeniero civil industrial, con magíster en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Administración de Empresas (MBA) de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien asumirá el próximo 1 de abril.
Desde la entidad destacaron que Castañeda cuenta con una amplia trayectoria ejecutiva en Chile y en el extranjero, con experiencia en la conducción de organizaciones de distintas características, gestión en la mejora del desempeño operacional y la modernización de procesos y sistemas. Ha ocupado cargos de alta responsabilidad en el sector eléctrico -incluyendo posiciones de liderazgo en el Grupo Enel, en Chile y Brasil-, y hasta ahora se desempeña como gerente general de la Empresa Portuaria San Antonio, cargo que dejará a fines de este mes.
En concreto, el ejecutivo ha estado vinculado al sector eléctrico por más de 30 años.
En un comunicado, el Coordinador indicó que entre los desafíos que Castañeda deberá abordar en este nuevo ciclo para el organismo destacan la profundización del trabajo realizado para fortalecer la seguridad y resiliencia del sistema eléctrico y elevar estándares de gestión y coordinación, "además de consolidar una organización moderna y robusta, capaz de responder a los crecientes desafíos de operación, planificación y rápido crecimiento que enfrenta el sistema en un contexto de profundas transformaciones impulsadas por la transición energética".
“Damos la bienvenida a Ramón Castañeda, cuya experiencia será un aporte relevante para seguir cumpliendo nuestro propósito: coordinar la operación del sistema eléctrico con criterios técnicos, con independencia y transparencia, resguardando la seguridad y continuidad del suministro para el país”, sostuvo en el escrito el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico, Juan Carlos Olmedo.
La salida de Huber
Fue el 15 de diciembre cuando se dio a conocer que Ernesto Huber se desempeñaría como director ejecutivo del Coordinador Eléctrico hasta el 31 de marzo, sellando su salida tras casi cuatro años en dicho rol. Así, el Consejo Directivo inició un proceso de búsqueda a través de una empresa especializada.
Huber fue una figura clave en el apagón del 25 de febrero, ya que fue él quien salió a dar las primeras informaciones respecto a lo ocurrido. Asimismo, debió explicar en el Congreso las actuaciones del Coordinador y el comportamiento del sistema el día en que Chile quedó prácticamente a oscuras.
Asimismo, entre otros logros, al asumir como director ejecutivo, impulsó una nueva estructura de la organización y un nuevo modelo de capacitación interno a través del Centro de Conocimiento.
A fines de diciembre, en el marco del balance de la operación del Sistema Eléctrico Nacional en 2025 y las perspectivas para 2026, Huber fue consultado por DF respecto a su salida: "Llevo más de 25 años trabajando en el Coordinador Eléctrico de alguna forma, antes en los antiguos CDEC. Las relaciones laborales son de a dos. Y, en lo personal, dada las circunstancias, estoy cumpliendo un ciclo en la institución. Hemos convenido con el Consejo Directivo que me mantenga en el cargo hasta el 31 de marzo, para que también el Consejo pueda tener el tiempo suficiente para seleccionar un sucesor o sucesora que conduzca a la institución en los nuevos desafíos que se nos vienen".
