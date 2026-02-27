Coeva del Biobío aprueba RCA para Parque Eólico El Rosal, de Engie, con una inversión de US$ 210 millones
El proyecto, que considera 132 MW de capacidad instalada, es parte de la cartera priorizada del Plan de Fortalecimiento Industrial.
Noticias destacadas
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región del Biobío aprobó por unanimidad la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para el proyecto Parque Eólico El Rosal, impulsado por la generadora Engie, cuya inversión estimada es de US$ 210 millones y demandaría la contratación de 450 personas en su peak de construcción.
El complejo eólico, que tras este trámite ambiental avanza hacia la gestión de permisos sectoriales, está conformado por 20 aerogeneradores de alta tecnología y contará con una capacidad instalada de 132 MW que inyectará al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Junto con el aporte energético, la iniciativa proyecta un impacto significativo en el mercado laboral de la región. Durante su fase de construcción, Engie estima que requerirá un promedio de 300 puestos de trabajo, cifra que aumentará hasta los 450 trabajadores en su punto peak de obras, dinamizando la contratación y los servicios locales en el Biobío.
Relacionamiento
Julio Cuadra, gerente de Comunidades & Sostenibilidad Zona Sur de Engie Chile, destacó además la contribución que el parque hará al proceso de descarbonización de la matriz energética regional y valoró la forma en que se desarrolló la evaluación ambiental. “Ha sido una instancia valiosa de revisión y nos llevamos grandes aprendizajes, los cuales nos han permitido mejorar a partir del intercambio técnico desarrollado mediante su tramitación ambiental”.
Para asegurar su viabilidad en el territorio, estableció un espacio de relaciones comunitarias que incluyó nueve acuerdos de colaboración firmados con juntas de vecinos y comunidades indígenas y optimizó su diseño original asumiendo compromisos ambientales, como la exclusión de aerogeneradores para proteger el bosque nativo y especies como el naranjillo, además de implementar monitoreos de ruido y fauna.
Plan de Fortalecimiento
El Parque El Rosal forma parte de la cartera estratégica del Plan de Fortalecimiento Industrial del Biobío (la medida 12 de su anexo original), que ha monitoreado de manera permanente el avance de la iniciativa durante su tramitación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
En esa línea, el ejecutivo destacó el rol articulador de este espacio “que resultó fundamental como plataforma de coordinación público-privada”.
Para Carolina Parada, secretaria ejecutiva del Plan, la aprobación unánime da cuenta de que la Región del Biobío “está volviendo a moverse” y plantea que los datos en materia de proyectos con RCA aprobadas han ido incrementándose.
Según cifras entregadas por el organismo, en 2023, la Región del Biobío aprobó US$ 574 millones a través de RCA. En 2025 los montos crecieron US$ 1.727 millones en inversión en RCA aprobada. “Eso significa que estamos más que triplicando los niveles de inversión en los últimos 24 meses y eso habla de gestión y de proyectos que avanzan con una dinámica rigurosa de conexión entre el Plan de Fortalecimiento Industrial y la Oficina de Grandes Proyectos, OGP”, destacó Parada.
Por su parte, Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile, destacó que "el avance de nuevos proyectos confirma que, cuando existen reglas claras, planificación y un trabajo territorial serio, es posible fortalecer una matriz diversificada y resiliente. En esa línea, consolidar una combinación inteligente de tecnologías, con visión de largo plazo y certeza regulatoria, permitirá que distintas regiones del país aporten activamente al desarrollo sostenible y productivo de Chile”.
Junto con ello el ejecutivo recordó que “la energía es base y condición habilitante del desarrollo económico del país. Contar con un sistema eléctrico seguro, confiable y oportuno es esencial para que sectores como la minería, los data centers, la desalación y la industria puedan operar con estabilidad y competitividad".
