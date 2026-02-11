Asociación de Municipios del Territorio Nonguén apelará al rechazo de querella por incendios en el Parque Nacional

El tribunal declaró inadmisible la acción legal, argumentando falta de injerencia de la entidad. Ricardo Fuentes, presidente de la Asociación, refutó la medida recordando el rol clave de los municipios en la creación del parque y confirmó que insistirán judicialmente para perseguir las responsabilidades tras la quema de cerca de 300 hectáreas.

La Asociación de Municipios del Territorio Nonguén, encabezada por su presidente y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, confirmó que presentarán un recurso de apelación luego de que el Juzgado de Garantía de Concepción desestimara la querella criminal interpuesta por el organismo. La acción legal buscaba perseguir las responsabilidades por los incendios forestales que afectaron gravemente al Parque Nacional Nonguén, consumiendo una superficie estimada inicialmente en 300 hectáreas.

La inadmisibilidad del recurso se basó en que la Asociación carece de injerencia directa o calidad de parte respecto a la administración y tutela del parque, el único del país que está inserto en el radio urbano y cuyo territorio involucra a las comunas de Concepción, Hualqui y Chiguayante.

Fuentes expresó su disconformidad con la resolución judicial, calificándola de contradictoria frente al historial jurídico de la entidad. "Nos llama mucho la atención, por cuanto hemos presentado anteriormente otras querellas y reclamos en representación de la Asociación y no hemos tenido esa dificultad, porque somos parte de este territorio; para eso fue creada la Asociación", señaló el edil.

Argumentos para la apelación

La estrategia legal es liderada por el equipo jurídico de la Municipalidad de Concepción y la apelación deberá ser dentro de cinco días hábiles. El argumento se basa en demostrar la legitimidad de la Asociación como actor clave en la protección del ecosistema.

Según el alcalde Fuentes, la apelación esgrimirá dos argumentos que consideran clave para revertir la inadmisibilidad. El primero es que existe jurisprudencia en torno a la participación de esta instancia en otras causas relevantes. “Tenemos presentaciones en el Tribunal Ambiental que han sido admisibles, donde hemos planteado que el trazado del proyecto eléctrico (Mataquito) está irrumpiendo el cordón de protección del parque y por lo tanto deberían cambiar el trazado (…) y en ese sentido, hemos sido escuchados y hemos sido admisibles”, declaró enfático el edil hualquino.

En esa línea, alude a acciones legales que han interpuesto por delitos de tala de bosque nativo e intervención de cuerpos de agua, esta última tramitándose actualmente en la Corte Suprema, donde la justicia sí ha considerado la pertinencia de la participación.

El segundo argumento se basa en el rol que la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén tuvo en las gestiones políticas y técnicas que permitieron elevar la categoría del recinto de "Reserva" a "Parque Nacional". "Nosotros insistimos, hicimos todas las presentaciones y reuniones para conseguir que se convirtiera en Parque Nacional", enfatizó Fuentes.

Peligro del ecosistema silvestre

La totalidad de la superficie consumida por los incendios en el Parque Nacional iniciados el sábado 17 de enero, aún no están totalizadas a cabalidad. La estimación inicial es de 300 hectáreas. La urgencia de la acción legal radica en el valor estratégico y biológico.

El objetivo es que se investigue a fondo el origen de los incendios y se evalúen las medidas preventivas por parte de los diversos actores, incluyendo a las empresas forestales. "A nosotros nos preocupa que esto quede impune. Hay que conseguir que existan responsables, pero también que la institucionalidad siga haciéndose responsable en mejorar la prevención", sostuvo la autoridad comunal.

El parque protege una muestra representativa del Bosque Caducifolio de Concepción, un ecosistema de transición único en el mundo que alberga especies de flora y fauna en categorías de conservación y peligro de extinción como el monito del monte, el pudú, el zorro culpeo y la ranita de Darwin, además de especies endémicas como el pitao, el michay de neger, además de robles, peumos, litres y coigües.

Mientras se prepara la apelación, la Asociación mantiene coordinaciones con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para el catastro técnico final de las 300 hectáreas siniestradas y el diseño de un plan de restauración ecológica.

Adicionalmente, Ricardo Fuentes como presidente de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén, declaró que evalúan solicitar al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte de la querella o inicie una propia, dado que el daño afecta a un Bien Nacional de Uso Público.