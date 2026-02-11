Asociación de Municipios del Territorio Nonguén apelará al rechazo de querella por incendios en el Parque Nacional
El tribunal declaró inadmisible la acción legal, argumentando falta de injerencia de la entidad. Ricardo Fuentes, presidente de la Asociación, refutó la medida recordando el rol clave de los municipios en la creación del parque y confirmó que insistirán judicialmente para perseguir las responsabilidades tras la quema de cerca de 300 hectáreas.
Noticias destacadas
La Asociación de Municipios del Territorio Nonguén, encabezada por su presidente y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, confirmó que presentarán un recurso de apelación luego de que el Juzgado de Garantía de Concepción desestimara la querella criminal interpuesta por el organismo. La acción legal buscaba perseguir las responsabilidades por los incendios forestales que afectaron gravemente al Parque Nacional Nonguén, consumiendo una superficie estimada inicialmente en 300 hectáreas.
La inadmisibilidad del recurso se basó en que la Asociación carece de injerencia directa o calidad de parte respecto a la administración y tutela del parque, el único del país que está inserto en el radio urbano y cuyo territorio involucra a las comunas de Concepción, Hualqui y Chiguayante.
Fuentes expresó su disconformidad con la resolución judicial, calificándola de contradictoria frente al historial jurídico de la entidad. "Nos llama mucho la atención, por cuanto hemos presentado anteriormente otras querellas y reclamos en representación de la Asociación y no hemos tenido esa dificultad, porque somos parte de este territorio; para eso fue creada la Asociación", señaló el edil.
Argumentos para la apelación
La estrategia legal es liderada por el equipo jurídico de la Municipalidad de Concepción y la apelación deberá ser dentro de cinco días hábiles. El argumento se basa en demostrar la legitimidad de la Asociación como actor clave en la protección del ecosistema.
Según el alcalde Fuentes, la apelación esgrimirá dos argumentos que consideran clave para revertir la inadmisibilidad. El primero es que existe jurisprudencia en torno a la participación de esta instancia en otras causas relevantes. “Tenemos presentaciones en el Tribunal Ambiental que han sido admisibles, donde hemos planteado que el trazado del proyecto eléctrico (Mataquito) está irrumpiendo el cordón de protección del parque y por lo tanto deberían cambiar el trazado (…) y en ese sentido, hemos sido escuchados y hemos sido admisibles”, declaró enfático el edil hualquino.
En esa línea, alude a acciones legales que han interpuesto por delitos de tala de bosque nativo e intervención de cuerpos de agua, esta última tramitándose actualmente en la Corte Suprema, donde la justicia sí ha considerado la pertinencia de la participación.
El segundo argumento se basa en el rol que la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén tuvo en las gestiones políticas y técnicas que permitieron elevar la categoría del recinto de "Reserva" a "Parque Nacional". "Nosotros insistimos, hicimos todas las presentaciones y reuniones para conseguir que se convirtiera en Parque Nacional", enfatizó Fuentes.
Peligro del ecosistema silvestre
La totalidad de la superficie consumida por los incendios en el Parque Nacional iniciados el sábado 17 de enero, aún no están totalizadas a cabalidad. La estimación inicial es de 300 hectáreas. La urgencia de la acción legal radica en el valor estratégico y biológico.
El objetivo es que se investigue a fondo el origen de los incendios y se evalúen las medidas preventivas por parte de los diversos actores, incluyendo a las empresas forestales. "A nosotros nos preocupa que esto quede impune. Hay que conseguir que existan responsables, pero también que la institucionalidad siga haciéndose responsable en mejorar la prevención", sostuvo la autoridad comunal.
El parque protege una muestra representativa del Bosque Caducifolio de Concepción, un ecosistema de transición único en el mundo que alberga especies de flora y fauna en categorías de conservación y peligro de extinción como el monito del monte, el pudú, el zorro culpeo y la ranita de Darwin, además de especies endémicas como el pitao, el michay de neger, además de robles, peumos, litres y coigües.
Mientras se prepara la apelación, la Asociación mantiene coordinaciones con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) para el catastro técnico final de las 300 hectáreas siniestradas y el diseño de un plan de restauración ecológica.
Adicionalmente, Ricardo Fuentes como presidente de la Asociación de Municipalidades del Territorio Nonguén, declaró que evalúan solicitar al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte de la querella o inicie una propia, dado que el daño afecta a un Bien Nacional de Uso Público.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Empresa ganadora de la licitación de BordeRío se suma a trama judicial y defiende legalidad del proceso
El Consorcio Parque Río señaló que no se cumplen los requisitos legales para mantener la suspensión del proceso de licitación; sumado a que la medida genera un impacto significativo en el adjudicatario.
Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"
Tras la separación de Bofill Escobar Silva, estudio donde fue socio por más de 12 años, el profesional revela sus planes en la firma donde desarrollará el área de resolución de disputas complejas.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete