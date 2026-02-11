Click acá para ir directamente al contenido
Asociación de Municipios del Territorio Nonguén apelará al rechazo de querella por incendios en el Parque Nacional

El tribunal declaró inadmisible la acción legal, argumentando falta de injerencia de la entidad. Ricardo Fuentes, presidente de la Asociación, refutó la medida recordando el rol clave de los municipios en la creación del parque y confirmó que insistirán judicialmente para perseguir las responsabilidades tras la quema de cerca de 300 hectáreas.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Miércoles 11 de febrero de 2026 a las 14:58 hrs.

<p>Crédito de la fotografía: Conaf.</p>

