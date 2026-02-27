Enel aumenta sus utilidades en un 250% durante 2025 por efectos cambiarios
La compañía energética reportó ganancias por más de US$ 538 millones al cierre del año.
Enel Chile presentó este viernes sus resultados financieros a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La eléctrica de capitales italianos reportó ganancias por US$ 538 millones al cierre del año, cifra que aumentó en 2,5 veces (250%) con respecto al período anterior, cuando la empresa reportó una utilidad de casi US$ 154 millones.
El exorbitante resultado se explica "principalmente al efecto extraordinario registrado a fines de 2024 relacionado con la discontinuación de coberturas contables asociadas a ingresos directamente vinculados a la evolución del dólar de los Estados Unidos de América, producto del cambio de moneda funcional en su subsidiaria Enel Generación Chile a partir de enero de 2025", detalló la energética en su análisis razonado.
Por otro lado, Enel informó ingresos acumulados a diciembre de 2025 por US$ 4.500 millones, un 9% mayor que los resultados de 2024.
Con respecto sus resultados, la companía sostuvo que “en 2025, el Ebitda de Enel Chile alcanzó US$ 1.473 millones, lo que representa un crecimiento de 4% respecto del Ebitda ajustado de 2024 -excluyendo el efecto extraordinario derivado del cambio de moneda funcional en su filial Enel Generación Chile-, reflejando así un mejor desempeño operacional”.
Con estos resultados, Enel cumplió las proyecciones presentadas al mercado (guidance) en el Plan Estratégico 2025-2027, lo que -en palabras de la empresa- fue “un logro especialmente relevante considerando el desafiante escenario que caracterizó este año”.
Además, la firma indicó que durante el periodo invirtió un total de US$ 465 millones, de los cuales el 35% se destinó a nuevas conexiones, flexibilidad y resiliencia de la red de distribución, con especial énfasis en fortalecer la infraestructura para gestionar la demanda y garantizar la continuidad del servicio.
Asimismo, en el negocio de generación, se invirtió en optimizar la disponibilidad de las centrales a gas, que continúan desempeñando un rol esencial como respaldo estratégico para la generación renovable.
