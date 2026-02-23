Enel presenta plan global por US$ 62,5 mil millones al 2028 y asegura que seguirá invirtiendo en Chile
La eléctrica italiana destacó la estabilidad política en el país y reconoció un mal año hidroeléctrico en 2025.
En marco del Capital Market Day, realizado este lunes en Milán, la eléctrica Enel presentó su plan estratégico 2026-2028, que contempla inversiones por €53 mil millones (US$ 62,5 mil millones) , €10 mil millones (casi US$ 12 mil millones) más que en el plan anterior.
Durante la conferencia liderada por Flavio Cattaneo (CEO) y Stefano De Angelis (CFO), los ejecutivos abordaron la situación del país y señalaron que “hemos visto que la estabilidad política necesaria, en esos países ha regresado, así que estamos invirtiendo y seguiremos invirtiendo en Chile”.
El plan global tiene tres pilares estratégicos: crecimiento, productividad y equilibrio riesgo-retorno. En el eje de crecimiento, la compañía prioriza proyectos greenfield y brownfield en países denominados “Tier 1”, definidos como mercados con entornos estables.
En esa línea, De Angelis detalló los proyectos que respaldan ese crecimiento en nuestro país y entre ellos mencionaron “el BESS que estamos construyendo en Chile”, dentro de las iniciativas actualmente en desarrollo e incorporándose al plan 2026-2028 .
Se trata del sistema de almacenamiento de energía en baterías BESS Las Salinas, cuya construcción fue iniciada en noviembre de 2025 por Enel Green Power Chile. El proyecto contempla 205 MW de potencia y hasta cuatro horas de almacenamiento, integrándose a la planta fotovoltaica Las Salinas y al parque eólico Sierra Gorda Este.
El grupo invertirá más de €26 mil millones (US$ 30,67 mil millones) en su negocio integrado -principalmente renovables- y otros €26 mil millones en redes de distribución eléctrica de las cuales aproximadamente el 55% se concentra en Italia y el resto se distribuye entre Iberia y Latinoamérica.
La eléctrica también reconoció que 2025 “tuvimos un año muy malo en la producción hidro en Italia y en Chile, donde el mercado sufrió cambios radicales en la variabilidad del nivel del agua”. Sin embargo, sostuvieron que el modelo de negocio permitió compensar esos efectos.
