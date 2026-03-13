Alto Maipo volvería a operar Central Las Lajas este mes tras más de tres años de desconexión

La firma logró concretar el proceso de llenado de agua del sistema de túneles, con miras a entrar a operar el 23 de marzo. También podría regresar prontamente Cerro Dominador.

“La luz al final del túnel” parecen estar próximos a ver dos iniciativas que por años no han aportado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Se trata del complejo hidroeléctrico Alto Maipo de AES Andes y, en otro carril, el proyecto Cerro Dominador, esta última, en cuanto a su planta de concentración solar de potencia.

Alto Maipo, que se ha posicionado como la central de generación eléctrica más cara construida en Chile, pasando desde una inversión inicial de US$ 1.000 millones a un costo de US$ 3.000 millones -según el mercado-, debió enfrentar desprendimientos en el complejo que ha implicado la desconexión desde fines de 2022 de la Central Las Lajas y la Central Alfalfal II. De hecho, en diciembre del año pasado se cumplieron tres años desde que se detectó el primer desprendimiento.

En una nueva actualización acerca del estado de la desconexión de dichas centrales, enviada el 23 de febrero de este año al Coordinador Eléctrico, Alto Maipo indica que con fecha 16 de febrero en la Central Las Lajas comenzó el proceso de llenado de agua del sistema de túneles necesarios para operar la misma.

En la misiva, a la que tuvo acceso DF, la firma recordó que el proceso debe ser realizado respetando las tasas de llenado y protocolos operativos y de seguridad correspondientes, “por lo que se espera que el llenado de las vías hidráulicas concluya durante la semana del 9 de marzo del presente”. Sin perjuicio de lo indicado, añadió, “en la medida que se desarrollen las actividades, actualizaremos con fechas más precisas”.

Alto Maipo relató que, una vez concluido el llenado con agua, se procederá a realizar diferentes maniobras y test para permitir finalmente entregar la central Las Lajas a su operación coordinada. De hecho, adjuntó un anexo donde detalla el calendario de actividades que consideran las pruebas que se llevarán a cabo en dicha central hasta la entrega de las instalaciones para su operación coordinada. Allí se estipula la entrega de la central a operación coordinada el 23 de marzo de este año.

Asimismo, se aseguró que, respecto de otros requisitos regulatorios necesarios para retornar a la operación, la firma está en coordinación con la Dirección General de Aguas (DGA).

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¿Y la Central Alfalfal II? En relación con la inspección de los túneles de dicha central, la empresa indica que “no hay novedad respecto a lo último informado”. En el último Estudio de Seguridad de Abastecimiento del Coordinador Eléctrico, publicado en febrero, que incorpora la indisponibilidad de las centrales Las Lajas y Alfalfal II, señala que, “según la última información entregada por la empresa, se estima que las centrales retomarán su operación el 28 de febrero de 2026 y el 1 de julio de 2026, respectivamente”.

Fuentes comentan que la etapa del llenado es la más sensible, por lo que ahí se juega parte importante en el plan de regresar a operación Las Lajas. Consultados por DF, desde Alto Maipo indicaron que, “hasta la fecha se ha dado cumplimiento a lo informado al Coordinador Eléctrico Nacional en carta del 23 de febrero de 2026”.

De esta manera, la firma confirma que superó la valla respecto al llenado y que, por el momento, sigue en pie el plan de regresar a operación la Central Las Lajas el próximo 23 de marzo.

Trascendió que la firma ha solicitado al Coordinador permisos para hacer unas pruebas en la Central Las Lajas, necesarias dentro del proceso para volver a operar en régimen.

El caso de Cerro Dominador

Pero también el proyecto Cerro Dominador, ubicado en la Región Antofagasta, que se erigió como la primera planta de concentración solar de potencia (CSP) en América Latina, reportó informaciones alentadoras.

Respecto al estado de presencia de la central CSP Cerro Dominador, el 6 de febrero, en una comunicación al Coordinador Eléctrico, se informó que “la central se encuentra actualmente en la etapa final de su proceso de comisionamiento, desarrollando actividades propias de dicha fase, lo que ha implicado ajustar la fecha estimada de entrada en operación”. En consecuencia, dijo, “se solicita extender el estado de presencia de la central hasta el 23 de marzo de 2026”.

Esto fue un leve ajuste, ya que en el Estudio de Seguridad de Abastecimiento del Coordinador Eléctrico de enero, se consideró indisponible Cerro Dominador hasta el 1 de marzo de 2026, según última información entregada por la empresa el 2 de enero.

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El 19 de mayo del año pasado, la iniciativa -que contempló una inversión de US$ 1.400 millones- cumplió dos años sin entregar energía al sistema. De 210 MW de capacidad, la obra combina una planta fotovoltaica de 100 MW más una termosolar de 100 MW.

Y si bien su central fotovoltaica convencional ha seguido inyectando energía al sistema, la planta termosolar Cerro Dominador no está en funcionamiento.

Esto último, tras detectarse fisuras en dos tanques de sales calientes, lo que gatilló un plan de reparación y reconstrucción para volver a operar con normalidad.