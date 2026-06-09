Ministra Rincón vuelve a Argentina y junto al canciller visitará Vaca Muerta para profundizar la integración gasífera

La secretaria de Estado indicó a DF que el viaje va en la línea de otro de los objetivos del gobierno, que apunta a facilitar las exportaciones de gas mediante territorio chileno.

A casi un mes de visitar Argentina -destino que se convirtió en su primer viaje al exterior-, la ministra de Energía, Ximena Rincón, alista nuevamente las maletas para aterrizar este miércoles en el país trasandino. Esta vez será un encuentro de trabajo "relámpago", ya que todas las actividades se realizarán en un día y la delegación que acompañará a la secretaria de Estado estará integrada por -entre otras autoridades- el canciller Francisco Pérez Mackenna.

Según confirmó DF, el viaje -que es un compromiso adquirido en el marco de la visita de mayo a Buenos Aires- está orientado a profundizar la integración energética entre Chile y Argentina, además de consolidar una visión compartida de desarrollo, fortaleciendo una alianza estratégica basada en la conectividad y las oportunidades que unen a la Región del Biobío y la provincia de Neuquén.

Esta vez, la delegación chilena que viajará será más acotada, con el foco puesto en el objetivo directo de la visita. Junto a Rincón y el canciller, estará el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda; el embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte; y el gobernador regional de Biobio, Sergio Giacaman.

A los que se suman parlamentarios: los senadores Renzo Trisotti y Gastón Saavedra; y los diputados Cristián Tapia y Joanna Pérez. Además, en la lista de participantes figura el gerente de Optimización de Portafolio de Generadora Metropolitana, Benoit Schellekens; y la jefa de Operaciones de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Pia Bustos.

Rincón explicó que "uno de los focos de nuestra gestión será avanzar en una mayor integración gasífera y facilitar las exportaciones de gas mediante territorio chileno; entonces esta visita busca avanzar en esos objetivos concretos".

Se busca sellar acuerdos para evacuar gas de Vaca Muerta al mercado internacional por Chile, con plantas de licuefacción en Biobío.

Agregó que Chile y Argentina pueden consolidar esta relación uniendo el alto potencial renovable chileno (solar/eólico) con los vastos recursos de hidrocarburos.

"Una profundización en el intercambio de energía eléctrica entre ambos países consolidaría robustecer la seguridad y resiliencia de ambos sistemas", afirmó. Así también, agregó, permitiría a Chile aprovechar los excedentes de energía renovable en el norte, como lo que se da actualmente con la línea de interés privado Andes (Chile)-Cobo (Argentina) propiedad de AES Andes.

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Vaca Muerta

Pero a diferencia del primer viaje, esta vez se contempla visitar las instalaciones de Vaca Muerta, el cual es visto por el gobierno chileno como el eje del desarrollo energético argentino al haber permitido aumentar significativamente la producción de petróleo y gas, reduciendo la dependencia de importaciones y generando nuevas oportunidades de exportación.

Luego, será el turno de sostener reuniones con actores del mercado argentino y las autoridades del GORE de Biobío, Neuquén, representantes del parlamento chileno, y ambos cancilleres y embajadores.

Rincón remarcó que "necesitamos afianzar nuestra integración gasífera, avanzar en acuerdos de largo plazo y ofrecer la infraestructura chilena, para que el gas argentino, pueda ir a otras partes del mundo".

En cuanto a Vaca Muerta, la autoridad destacó que, a nivel regional, estas instalaciones posicionan a Argentina como un actor relevante en el suministro energético del Cono Sur, con proyecciones de crecimiento sostenido en producción de gas en la próxima década.

Siguiendo en este contexto, dijo, "Argentina confirmó la liberalización de su plan de gas a contar de 2029, con lo que se permitirá la firma de contratos por hasta 30 años. Oportunidad que permitirá concretar compromisos de largo plazo entre privados de ambos países".

Y remarcó: "Este tipo de acciones pueden ser un complemento esencial para ambos países, ya que permitirá estudiar la factibilidad de evacuar el gas de Vaca Muerta al mercado internacional a través de Chile, mediante terminales de licuefacción en la Región de Biobío".

Para Pérez Mackenna, "esta visita es un primer paso concreto en nuestros esfuerzos por proyectar la relación con Argentina hacia nuevas oportunidades de integración, concretamente en materia de cooperación energética, un sector en el que ambos países tienen el potencial de construir una asociación estratégica de enorme relevancia para las próximas décadas, que a la vez nos permite diversificar nuestros socios". "Esperamos que Vaca Muerta, más que un proveedor de hidrocarburos, se convierta en un puente de integración”, recalcó el canciller.

Respecto a las actividades programadas, Rincón indicó que creen que estas instancias "son necesarias para coordinar esfuerzos que apunten a reforzar el abastecimiento energético hacia Chile, promover una agenda binacional de inversiones, desarrollar infraestructura estratégica de transporte y almacenamiento, y posicionar a Chile como hub energético".