Su primera visita al exterior: Rincón viajará a Argentina junto a amplia delegación local para fortalecer integración energética
La cita busca profundizar el diálogo y la cooperación en materias estratégicas de gas natural e interconexiones eléctricas. ENAP y gremios están entre los asistentes.
Noticias destacadas
La primera visita al exterior realizará esta semana la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto a una amplia delegación oficial. El próximo 14 y 15 de mayo, la ciudad de Buenos Aires, Argentina, será el epicentro de una agenda de actividades donde llegarán ejecutivos de empresas y representantes de gremios del sector energético local.
Se trata de una visita de trabajo de “alto nivel” orientada a fortalecer la integración energética entre ambas naciones.
La agenda preliminar de la visita quedó en evidencia en una carta de invitación enviada por Rincón el 8 de mayo al presidente del consejo directivo del Coordinador Eléctrico, Juan Carlos Olmedo. En la misiva, a la que tuvo acceso DF, se detalla que, entre otras actividades, se considera diálogos bilaterales sobre electricidad y gas natural con la Secretaría de Energía de Argentina; y diálogo público-privado “Oportunidades para la integración energética entre Chile y Argentina”, con participación de autoridades, empresas y gremios del sector.
En la delegación chilena estará la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza; el secretario ejecutivo (s) de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Mauricio Funes; y Olmedo, del Coordinador. Y se sumará el presidente de la petrolera estatal ENAP, Cristian Muga.
Desde la vereda gremial y sus empresas asociadas, irá el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme; y representantes de Enel, Engie, Generadora Metropolitana, AES y EDF. También, el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia; el gerente general de Transemel, Rodrigo Guerrero; y el gerente general de Grupo Saesa, Francisco Alliende. Además, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches; y el gerente general de CGE, Iván Quezada.
Se suma el presidente ejecutivo de la Asociación de Gas Natural (AGN), Carlos Cortés; y el gerente general de GasAndes, Santiago Romero.
Del lado argentino participarán tanto empresas como instituciones. Por ejemplo, YPF y TotalEnergies.
Sobre las expectativas del viaje, desde Transmisoras, Tapia identificó dos temas relevantes de tratar: la interconexión eléctrica con Argentina y la experiencia trasandina en su reciente reforma institucional al sector energético.
Desde la perspectiva de la distribución, Meriches detalló que se busca conocer la experiencia argentina en resiliencia y adaptación climática de las redes eléctricas, mecanismos de financiamiento de inversiones, entre otras materias.
Consultada, Rincón aseguró: “Argentina es un proveedor de gas y petróleo de Chile y siempre ha sido un importante socio comercial. Tenemos una fuerte relación gasífera en el sur y eléctrica en el norte. Es por eso que tenemos una delegación muy completa. Esta gira busca un objetivo común entre todos ellos: seguir afianzando las relaciones bilaterales, analizar cómo podemos mejorar el intercambio de estos dos productos naturales y la interconexión eléctrica; fortalecer la normativa y la eficiencia y calidad del suministro”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Caso Sartor: Toesca incrementa ofensiva y se querella contra exdirectores y socios de la AGF por financiamiento para compra de Azul Azul
Acusó uso de dineros de aportantes para entregar préstamos a los controladores de la gestora con el objetivo de adquirir el 67% de la concesionaria de club Universidad de Chile.
Gobierno pierde su primer subsecretario: Rafael Araos renuncia al Ministerio de Ciencia por diferencias con Ximena Lincolao
Junto con el funcionario, también dejaron la cartera su jefa de gabinete y la jefa de la división jurídica. En reemplazo de Araos, asumió como subsecretaria subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como jefa de la división de Tecnología Emergente de la cartera.
Clínica Costanera de Valdivia invierte US$ 15 millones en infraestructura para fortalecer sus prestaciones de tratamiento y cuidado oncológico
La apertura de esta nueva área está proyectada para enero de 2027 y busca entregar atención especializada integral para pacientes que hoy deben recurrir a Santiago por cuidados médicos.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete