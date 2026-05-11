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Energía

Su primera visita al exterior: Rincón viajará a Argentina junto a amplia delegación local para fortalecer integración energética

La cita busca profundizar el diálogo y la cooperación en materias estratégicas de gas natural e interconexiones eléctricas. ENAP y gremios están entre los asistentes.

Por: Karen Peña

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 04:00 hrs.

Energía Transmisión Eléctrica Karen Peña
<p>Ximena Rincón, ministra de Anergía. Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile. Carlos Cortés presidente ejecutivo de Asociación Empresas Gas Natural. (AGN). Fotos: Julio Castro y Aton</p>

Ximena Rincón, ministra de Anergía. Javier Tapia, director ejecutivo de Transmisoras de Chile. Carlos Cortés presidente ejecutivo de Asociación Empresas Gas Natural. (AGN). Fotos: Julio Castro y Aton

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