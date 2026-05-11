Su primera visita al exterior: Rincón viajará a Argentina junto a amplia delegación local para fortalecer integración energética

La cita busca profundizar el diálogo y la cooperación en materias estratégicas de gas natural e interconexiones eléctricas. ENAP y gremios están entre los asistentes.

La primera visita al exterior realizará esta semana la ministra de Energía, Ximena Rincón, junto a una amplia delegación oficial. El próximo 14 y 15 de mayo, la ciudad de Buenos Aires, Argentina, será el epicentro de una agenda de actividades donde llegarán ejecutivos de empresas y representantes de gremios del sector energético local.

Se trata de una visita de trabajo de “alto nivel” orientada a fortalecer la integración energética entre ambas naciones.

La agenda preliminar de la visita quedó en evidencia en una carta de invitación enviada por Rincón el 8 de mayo al presidente del consejo directivo del Coordinador Eléctrico, Juan Carlos Olmedo. En la misiva, a la que tuvo acceso DF, se detalla que, entre otras actividades, se considera diálogos bilaterales sobre electricidad y gas natural con la Secretaría de Energía de Argentina; y diálogo público-privado “Oportunidades para la integración energética entre Chile y Argentina”, con participación de autoridades, empresas y gremios del sector.

En la delegación chilena estará la superintendenta de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza; el secretario ejecutivo (s) de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Mauricio Funes; y Olmedo, del Coordinador. Y se sumará el presidente de la petrolera estatal ENAP, Cristian Muga.

Desde la vereda gremial y sus empresas asociadas, irá el director ejecutivo de Generadoras de Chile, Camilo Charme; y representantes de Enel, Engie, Generadora Metropolitana, AES y EDF. También, el director ejecutivo de Transmisoras de Chile, Javier Tapia; el gerente general de Transemel, Rodrigo Guerrero; y el gerente general de Grupo Saesa, Francisco Alliende. Además, el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches; y el gerente general de CGE, Iván Quezada.

Se suma el presidente ejecutivo de la Asociación de Gas Natural (AGN), Carlos Cortés; y el gerente general de GasAndes, Santiago Romero.

Del lado argentino participarán tanto empresas como instituciones. Por ejemplo, YPF y TotalEnergies.

Sobre las expectativas del viaje, desde Transmisoras, Tapia identificó dos temas relevantes de tratar: la interconexión eléctrica con Argentina y la experiencia trasandina en su reciente reforma institucional al sector energético.

Desde la perspectiva de la distribución, Meriches detalló que se busca conocer la experiencia argentina en resiliencia y adaptación climática de las redes eléctricas, mecanismos de financiamiento de inversiones, entre otras materias.

Consultada, Rincón aseguró: “Argentina es un proveedor de gas y petróleo de Chile y siempre ha sido un importante socio comercial. Tenemos una fuerte relación gasífera en el sur y eléctrica en el norte. Es por eso que tenemos una delegación muy completa. Esta gira busca un objetivo común entre todos ellos: seguir afianzando las relaciones bilaterales, analizar cómo podemos mejorar el intercambio de estos dos productos naturales y la interconexión eléctrica; fortalecer la normativa y la eficiencia y calidad del suministro”.