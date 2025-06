CEO de YPF y su apuesta a Chile: "Las reservas de Argentina son lo suficientemente grandes en gas como para que haya exportación ininterrumpible"

Ambiciosas expectativas tiene la petrolera argentina YPF de cara al futuro. Sus ojos están sobre la que se ha convertido en la joya más preciada: Vaca Muerta, la roca generadora de hidrocarburos de la cuenca neuquina, donde está presente prácticamente en un 50%.

Es el segundo yacimiento en términos de volumen de recursos de gas y el cuarto en materia de volumen de petróleo a nivel a nivel mundial. La superficie explotable de Vaca Muerta es de 30 mil kilómetros cuadrados y se ha desarrollado a nivel de industria alrededor de un 8%. Para la explotación de Vaca Muerta, se proyectan inversiones a nivel industria entre 2024 y 2050 por US$ 200 mil millones que se refieren solo a pozos, a los que se suman otros US$ 40 mil millones en infraestructura.

El objetivo de los actores que ponen sus expectativas en Vaca Muerta es llegar a exportaciones de US$ 30 mil millones hacia 2031, comparable al del sector agrícola, incluyendo aceites y harinas.

La empresa trasandina está dirigida por Horacio Marín, un ex alto ejecutivo de Tecpetrol, la empresa petrolera del Grupo Techint. Con 62 años, el ingeniero químico y extenista que jugó en Wimbledon y Roland Garros, tiene un perfil orientado a resultados. Desde que llegó, comentan fuentes de la compañía, hizo hincapié en profundizar el negocio de Vaca Muerta, del cual depende prácticamente el futuro de YPF pero también para algunos de Argentina. Así de vital.

En esta nueva etapa bajo el timón de Marín, Vaca Muerta podría ser además la llave para recomponer -esta vez sin dudas- las confianzas entre Chile y Argentina tras el mal recuerdo que persigue a los chilenos de cuando el país trasandino cerró la llave de gas. Además de las decisiones de ese momento, de las cuales se desmarcan desde la compañía, sostienen su convicción que no debería repetirse la historia porque habrá una cantidad suficiente de gas si siguen a paso firme en sus planes.

Negocios en petróleo y gas

Las perspectivas respecto a las posibilidades de negocios con Chile hacia adelante se dividen en petróleo y gas. Después de 17 años, en mayo de 2023 Argentina volvió a exportar petróleo a Chile a través del Oleoducto Trasandino (Otasa), donde figuran como accionistas YPF, ENAP y Chevron.

El año pasado se exportó a la máxima capacidad. YPF va por más. "Nuestros técnicos ayudaron a los de la refinería Biobío de ENAP para que puedan refinar nuestro petróleo de Vaca Muerta. Puede haber una posibilidad de exportación adicional con algunas inversiones que debería hacerse cerca de la refinería para exportación. No es marginal tampoco, pero es una inversión que no es muy grande y puede generar mayores exportaciones a través de Chile, porque hoy está prácticamente en el final", sostuvo el presidente y CEO de YPF, Horario Marín.

En cuanto al gas, indica que el desarrollo de gas de Argentina es muy importante: "Vaca Muerta tiene recursos muy grandes. Hasta el 2050, la necesidad de Argentina está en el 25% de lo que trabajó la Secretaría de Energía para definir las posibles reservas que tiene Argentina. Entonces, tiene una gran capacidad de exportación".

Y si bien están trabajando mucho en el GNL, recalca que hay "muchísimas reservas" también para la región. "No tengo ninguna duda que todos, incluido YPF, vamos a hacer contratos con las compañías chilenas porque es claramente un negocio para ambos. Estamos al lado, tenemos los gasoductos, no hay que hacer infraestructura. Solamente las compañías de operación tienen que realizar inversiones, si es gas puro", sostuvo.

Y añade que también el desarrollo de petróleo de Vaca Muerta va a generar mucho gas asociado que viene con el petróleo. "Va a ser mucho gas que también va a ser para el mercado interno y también puede existir para exportación. Debería haber una integración, no tengo dudas", enfatiza.

En el detalle, proyecta que 15 millones de metros cúbicos se podrían exportar a Chile seguramente. También dependerá -dice- del apetito de las empresas chilenas en integrarse y comprar gas a Argentina. Esto, ya que la idea es poder firmar acuerdos de largo plazo a partir de los desarrollos que se realizarán en GNL, lo que permitiría tener gas adicional para ofrecer a Chile.

"No veo cómo no nos podemos poner de acuerdo cuando tenemos una situación de exportación tan competitiva para ambos. O sea, va a haber un acuerdo seguro. Chile no puede reemplazar al volumen del LNG que estamos hablando duplicar la producción de la Argentina. Es lógico que no reemplace, pero va a haber para todos, va a haber para lo regional y para lo que es LNG, para abastecer el mundo", recalcó.

Incluso, sostuvo Marín, es posible que este suministro sea ininterrumpible: "Las reservas de Argentina son lo suficientemente grandes en gas como para que haya exportación ininterrumpible".

Esto, cuando ya la exportación y la producción de Vaca Muerta llegue a su máximo y algunas obras de infraestructura adicional como el que se está haciendo para que el Gasoducto Perito Moreno tenga un incremento.

"Para esa fecha, 2027 y 2028 yo creo que se pueden empezar a realizar exportaciones en firme", dijo.

El último año (mayo 2024-abril 2025) se exportaron en prmedio 5,5 millones de m3 día a Chile desde la Cuenca Neuquina. De ellos, el 27% los exporta YPF. Sumando los envíos de la Cuenca Austral el número asciende a 7,1 millones.

Y enfatizó: "Nosotros estamos trabajando en el LNG y vamos a tener una producción muy grande dedicada a la exportación, pero soy un convencido que sí, que va a haber LNG y también va a haber regional".

Consultado por el el ánimo que ven desde Chile en el fondo hacia la compañía y también con la relación que ya están teniendo con ENAP, pensando en la voluntad de una integración regional, Marín afirmó que "no veo por qué no va a haber una integración regional".

En esa línea, agregó: "Conozco al CEO de ENAP y nos hablamos, no hay ningún problema y nos hemos integrado en el petróleo. Creo que el petróleo fue un caso testigo, ejemplo, piloto, como lo quiera llamar, donde nos integramos y hubo exportación y nos sirvió a ambos, porque nos sirvió porque exportamos todos los que estamos exportando, solamente YPF y a ENAP le sirvió, porque siempre cuando hay una exportación de este tipo es mucho más barato para ENAP comprarle a nosotros que importar donde están tan lejos del mundo como nosotros. Ahí es donde hay un fit claro en los precios".