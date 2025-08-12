CAS de BHP alcanza acuerdo con sindicato de trabajadores que manejan a distancia las mineras Escondida y Spence

Copper Advanced Services firmó un nuevo contrato colectivo con el Sindicato de Empresa CIO BHP CAS, que tendrá una vigencia de 36 meses.

Copper Advanced Services de BHP, que opera a la distancia a Minera Escondida y Spence, informó que este martes firmó un nuevo contrato colectivo con el Sindicato de Empresa CIO BHP CAS, que tendrá una vigencia de 36 meses. La propuesta fue aprobada por los socios del sindicato, tras semanas de negociaciones, indicó BHP en un comunicado.

"La compañía agradece a las comisiones negociadoras por su permanente voluntad de diálogo, respeto y esfuerzo para construir un acuerdo sustentable y beneficioso para ambas partes, en línea con los desafíos futuros de la empresa", dijo BHP. Agregó que Copper Advanced Services continúa operando con normalidad.

Según fuentes confirmaron a DF, las principales condiciones aprobadas contemplan un aumento en la escolaridad, en salud, en bonos fijos y nuevos bonos, como movilización, capacitación y vacaciones.

Asimismo, el nuevo contrato colectivo considera un alza del 25% en el bono por producción y un incremento del 5% en el contrato general.

Hace más de una semana, el sindicato que congrega a unas 200 personas había votado la huega, luego de lo cual la compañía pidió los buenos oficios de la Dirección del Trabajo.