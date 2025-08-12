Click acá para ir directamente al contenido
CAS de BHP alcanza acuerdo con sindicato de trabajadores que manejan a distancia las mineras Escondida y Spence

Copper Advanced Services firmó un nuevo contrato colectivo con el Sindicato de Empresa CIO BHP CAS, que tendrá una vigencia de 36 meses.

Por: Rodrigo Martínez

Publicado: Martes 12 de agosto de 2025 a las 08:58 hrs.

