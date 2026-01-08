Gigante estadounidense Aramark compra icónica firma chilena de máquinas expendedoras Vendomática
La compañía de catering declaró que la operación, "nos permite ampliar nuestra actual oferta de servicios, sumándonos al segmento de vending con soluciones inteligentes para entornos laborales cada vez más diversos y dinámicos".
"Con gran orgullo, anunciamos la adquisición de la compañía líder en Chile de soluciones de vending inteligente para entornos laborales: Vendomática". Así presentó la empresa estadounidense de catering Aramark, la compra de la icónica compañía chilena de máquinas expendedoras, ligada al empresario Daniel Daccarett.
La gigante norteamericana -que opera en 15 países- indicó que la adquisición de Vendomática se enmarca en su estrategia de crecimiento local y que, además, es una "prueba del compromiso de largo plazo con el país", haciendo referencia a Chile.
Christian Eckholt, gerente general de Vendomática, Ainhoa Pozzi, VP legal Aramark Latinoamérica, Ari Bermann, VP comercial y de desarrollo de negocio Aramark Latinoamérica, Alvaro Bascuñán, gerente de planificación y control en Vendomática, Eduardo Rojas, presidente de Aramark Latinoamérica y Daniel Daccarett, presidente de Vendomática.
"Esta operación nos permite ampliar nuestra actual oferta de servicios, sumándonos al segmento de vending con soluciones inteligentes para entornos laborales cada vez más diversos y dinámicos, siendo un complemento natural de nuestra propuesta de alimentación y hospitalidad para las personas", sostuvo en una declaración a la que tuvo acceso Diario Financiero.
Aramark calificó a la firma nacional como "una compañía líder en su segmento, con valores profundamente alineados a los nuestros", con la que "consolidamos una plataforma de servicios integral, más completa, flexible y de alto estándar para nuestros clientes".
Junto con la noticia, el presidente de Aramark Latinoamérica, Eduardo Rojas, expresó que “esta adquisición es una señal concreta de nuestra estrategia de crecimiento en Chile y de nuestro compromiso con el desarrollo del mercado. Nos permite consolidar nuestro liderazgo en el sector, ampliar nuestra oferta y generar sinergias en diversos ámbitos para seguir creciendo de manera sostenible, junto a nuestros clientes y equipos”.
Por su parte, el presidente de la chilena y también director de Icare, Daniel Daccarrett, dijo que con la transacción "se inicia una nueva etapa para Vendomática, al alero de una empresa con que compartimos una misma mentalidad de crecimiento, foco en innovación y visión de largo plazo, que sabemos permitirá potenciar todo el valor que hemos construido como compañía en casi 50 años y proyectarlo en crecimiento futuro".
Según detalló la empresa compradora, Vendomática operará de manera independiente, como un “stand-alone business”, manteniendo su estructura, su equipo y su liderazgo ejecutivo. Asimismo, Rojas asumirá como presidente de la firma chilena y Dacarrett pasará a la vicepresidencia, mientras que la gerencia y el resto de la plana ejecutiva se mantendrá sin modificaciones.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
