El mercado automotriz chileno se reconfigura y marcas asiáticas alcanzan el 72% de las unidades vendidas

La irrupción de las firmas chinas y la mayor disposición a comprarlas ha profundizado la alta competitividad de la industria nacional.

Los años 2021 y 2022 fueron de no creer en la industria automotiz chilena, con cifras históricas en ventas y rentabilidad. Pero hoy el rubro enfrenta a un escenario cada vez más complejo, caracterizado por más competencia y nuevas marcas irrumpiendo en el mercado, con una clara diferenciación geográfica: Asia se impone mientras las firmas de Europa y Estados Unidos se repliegan. Y un gran ganador: China.

Si en 2019, previo a la pandemia, había en torno a 53 marcas disputando un lugar en territorio nacional, siete años más tarde dicha cifra creció a 88. En ese período, las diez marcas líderes concentraban el 63% de las ventas totales, mientras que al día de hoy ese número ha disminuido a un 56%.

A este escenario de reconfiguración profunda, se sumó una contracción importante que viene arrastrando el mercado nacional desde 2023 y una economía más restrictiva, marcada por altas tasas de interés, y el impulso que ha tenido el arribo de autos chinos al país.

Si bien durante 2025 el sector mejoró con respecto al año anterior -con más de 310 mil unidades comercializadas- el rubro sigue sin lograr los números de hace tres años.

De acuerdo a las cifras de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), China representa el 32,4% de los autos importados a Chile, seguida por Japón (26,3%) y Corea del Sur (14%). En tanto, bajo este escenario, EEUU (13,2%), Francia (7,4%) y Alemania (5,2%) han perdido terreno.

En el caso de los vehículos chinos, hace siete años representaban apenas el 16%.

El dominio de Asia

De las 10 marcas más vendidas en el país al día de hoy- Toyota, Hyundai, Kia, Chevrolet, Ford, GWM, Peugeot, Changan y Mitsubishi-, siete de ellas son de origen asiático, mientras dos son norteamericanas y una es europea.

Y es que es el desembarco de las marcas chinas es lo que ha ido provocando un cambio en el status quo del sector, en el que históricamente grupos Viejo Mundo y EEUU eran líderes tanto en ingresos como en utilidades.

La diferencia se nota en el volumen de ventas, de acuerdo a los datos entregados por el gremio automotriz. En 2025 todas las marcas chinas juntas vendieron más de 100 mil unidades, las japonesas en torno a las 81 mil unidades comercializadas y las coreanas unas 43 mil. Por su parte, las escuderías europeas alcanzaron ventas de casi 40 mil autos aproximadamente, mientras que las norteamericanas rondaron los 41 mil vehículos. Con esto, las marcas de origen asiático alcanzaron en torno a un 72% de las ventas del mercado local.

A juicio del gerente de operaciones de la ANAC, Daniel Nunes, “en conjunto, este proceso no refleja un reemplazo de unos orígenes de marca por otros, sino una redistribución del mercado en un contexto de mayor competencia y de integración global de la industria automotriz”.

La mayor competencia, aseguran distintas fuentes del sector, se debe a un cambio de mentalidad del consumidor nacional. Esto, porque el chileno históricamente se demostró más bien reacio a comprar autos de origen asiático, pero sobre todo autos “made in China”.

En ese sentido, el director ejecutivo de Toyota Chile afirmó que “el mercado se ha ampliado y diversificado, pero lo que vemos es que el consumidor chileno sigue valorando propuestas sólidas en el tiempo. No se trata solo del vehículo, sino de calidad, respaldo, postventa y experiencia íntegra”.

Por su parte, Nunes agregó que “si bien este escenario habría sido difícil de anticipar hace una década, hoy responde a una transformación estructural de la industria automotriz y a un consumidor más informado”.

Un mercado cada vez más chino

En la actualidad, en Chile el país que más vende autos -de acuerdo al origen de la marca- es China: aproximadamente cuatro de cada 10 autos nuevos que se venden provienen del gigante asiático. De hecho entre 2024 y 2025, la presencia de autos chinos en las calles del país creció en un 2,4%.

A juicio del gerente de marketing de Chery, Nicolás Rodríguez, “hace años estos resultados eran impensados. Históricamente, el chileno era escéptico con los autos de origen chino”.

Y es que de acuerdo al ejecutivo de la ANAC, “desde el punto de vista del mercado, los datos sugieren que las barreras históricas hacia los autos de origen asiático se han reducido de forma importante. Hoy, una parte significativa de los vehículos vendidos en Chile corresponde a marcas asiáticas o a modelos fabricados en países como China y otros mercados del continente”.

Actualmente, en el mercado chileno -de las 88 marcas que hay en territorio nacional- ya son 41 las que provienen del país de la seda y el bambú.

En ese sentido, Rodríguez sostuvo que “lo que antes era impensable -ver a las marcas chinas compitiendo de igual a igual con japonesas y coreanas- hoy es una realidad consolidada”.

Cabe destacar, además, que desde la perspectiva de origen de fabricación hoy en día la mayoría de los autos que llegan al país provienen del gigante asiático. De acuerdo a la ANAC en 2025 un 41% de los autos que llegaron al país fueron chinos, mientras que en 2019 solo representaron un 20%.