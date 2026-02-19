"Alto en proteínas": la oferta crece casi 600% en Chile desde 2020 y las ventas se duplican en algunos productos

Desde Cencosud y PedidosYa Market detallan que el segmento está liderado por productos lácteos y snacks entre consumidores que ya no solo buscan saciedad, sino que además beneficios funcionales y un buen aporte nutricional.

Un reciente informe de Bain & Company (Peak Protein? Not Even Close), con datos globales 2022-2025, muestra que el consumo proteico se está instalando en el consumo masivo, empujado por consumidores jóvenes y con una participación creciente de mujeres, cuyo interés llega a 39%, por sobre el 33% de los hombres. En Chile, la tendencia ya aterrizó con fuerza, cuyo efecto ya observan los supermercadistas locales en el aumento de la demanda y la ampliación de la oferta.

Los alimentos altos en proteínas es una de las categorías con mayor crecimiento en intención de consumo en el periodo desde julio 2022 a abril de 2025, especialmente en comparación con otros grupos, de acuerdo a los datos de la consultora.

Tras Estados Unidos -donde el consumo vinculado a proteína llega a 44%- aparecen Reino Unido (35%), Polonia (30%) y España (29%). En Asia, en tanto, China e Indonesia también muestran señales claras de expansión, mientras los consumidores declaran intención de aumentar su ingesta proteica, con alzas de 47% y 58%, respectivamente

Chile también se subió al boom proteico, cuyo crecimiento en el consumo responde “a una mayor conciencia sobre la alimentación saludable, el bienestar físico y la prevención de enfermedades, factores no negociables para el consumidor actual y que han ganado relevancia en la agenda pública y privada del país”, explicaron en el estudio.

En esa misma línea, la directora de PedidosYa Market, Andrea Halabi, explicó a DF que “Desde 2020 hemos observado un crecimiento sostenido en la demanda por alimentos con atributo ‘alto en proteína’. Nuestra oferta de productos en esta categoría ha aumentado casi un 600%". Desde la compañía además detallaron que durante 2025, las ventas en la categoría de productos proteicos aumentó más de 100% respecto al año anterior.

Una lectura similar tienen desde Cencosud, que ha observado cómo el consumo de este tipo de alimentos se está consolidando como una tendencia estable y de crecimiento sostenido.

Yogures lideran el boom

El operador de Jumbo y Santa Isabel calcula que el yogurt alto en proteínas creció hasta en doble dígito sostenido. Asimismo, la leche con las mismas características también registró un desempeño robusto, con incrementos que superan ampliamente los niveles promedio de la categoría.

Uno de los principales motores de crecimiento, en tanto, son las barras de cereal con alto nivel proteico. “Su capacidad de democratizar el acceso a la proteína con estrategias de precios más competitivos y presencia en canales masivo ha permitido ampliar significativamente su base de consumidores”, explicaron desde Cencosud.

Para PedidosYa Market el panorama es similar. Los yogures son los ganadores indiscutidos de esta nueva tendencia dentro de los productos lácteos: solo en 2025 registraron un aumento cercano a 35%, con presencia relevante de marcas como Soprole y Loncoleche.

En cuanto a consumo diario, explica Halabi, destacan también el pan envasado de Ideal y los snacks proteicos de Wild Foods.

“En términos de precio, los productos 'alto en proteínas’ presentan un diferencial respecto de sus equivalentes regulares que fluctúan dependiendo de la categoría. Uno de los desafíos del segmento es avanzar hacia una mayor accesibilidad, de modo que el precio no sea una barrera de entrada, algo similar a lo que ocurrió en su momento con productos sin lactosa o sin gluten. A pesar de ello, la evolución en ventas indica que este atributo ya forma parte de decisiones de compra recurrentes para todos los usuarios y no solo de consumos ocasionales”, dijo la directora de PedidosYa Market

Este nuevo giro saludable entre los usuarios, “abre más oportunidades para las empresas en materia de innovación alimentaria, desarrollo de productos más saludables y educación nutricional de los consumidores”, aseguró el socio y responsable de Bain & Company en Chile, Marcial Rapel.

Desde Cencosud destacaron que la oferta aumentó de forma significativa en los últimos años, lo que le ha permitido diversificar opciones y atraer a nuevos segmentos.

En ese contexto, indicaron que la demanda continúa en expansión y los perfiles de consumidores se diversifican, así como también los momentos de consumo -especialmente en formatos on the go-, es decir profesionales jóvenes utilizan estos productos como reemplazo de una comida o como fuente rápida de energía entre reuniones.

Diversificación de productos

A nivel global, la oferta en los formatos de alimentos proteicos se ha ampliado. Según el informe “Expo West 2025” de la misma consultora estadounidense, la oferta de productos con proteína está diversificándose con fuerza. Ya no se trata de solo suplementos, sino que se abre paso entre bebidas, snacks, barritas y alimentos funcionales, con mensajes de proteína más visibles y directos en el envase.

Actualmente, aparecen propuestas que llegan a 30 gramos de proteínas por porción en categorías como beef jerky, mac & cheese fortificado y bebidas tipo yogurt griego de alta proteína (como Chobani). Y este boom no se queda en los formatos clásicos. También está entrando en productos cotidianos, desde salsas para pasta hasta pretzels, chocolate y otras categorías que históricamente no se vendían como “alto en proteínas”.

En el segmento de bebidas funcionales, destacan opciones como Protein2o, Clean Simple Eats y Chike, lo que refleja el avance de la proteína añadida en formatos listos para tomar. En snacks, en tanto, la proteína sigue siendo el atributo dominante, impulsando chips y barritas con perfil proteico.