CCU cierra el año con una baja de 27% en las utilidades, desafiada por las operaciones en Argentina y caídas en el negocio del vino
Mejores resultados en Chile no alcanzaron a contrarrestar las disminuciones de esos dos segmentos.
Noticias destacadas
CCU cerró 2025 con ingresos levemente superiores (0,2%) a los registrados en el ejercicio anterior, alcanzando ventas por $ 2.909.625 millones.
En tanto, las utilidades de la embotelladora ligada al Grupo Luksic y Heineken disminuyeron un 27%, a $ 117.152 millones.
“Durante 2025, CCU reportó sólidos resultados en su principal Segmento de operación, Chile, mientras enfrentó un año particularmente desafiante en Argentina y en el negocio del vino, especialmente durante la segunda mitad del año. Aislando la ganancia no recurrente por la venta de una porción de terreno en Chile en 2024, el Ebitda consolidado disminuyó un 2,9%, alcanzando $ 376.208 millones”, detalló la empresa.
En específico en el último trimestre del año, los indicadores empeoraron. La embotelladora registró una contracción de un 17,2% en el Ebitda. El alza de un 6% en las operaciones de Chile, explicó, fue “más que contrarrestada” por la disminución de 44,5% de este indicador en Negocios Internacionales y 45,2% en Vinos.
En esos últimos tres meses, las ventas también cayeron, un 11,8%, principalmente debido a precios promedio un 12,4% más bajos. Asimismo, las ganancias se recortaron un 25,7% entre octubre y diciembre, cerrando el trimestre en $ 55.096 millones.
Al mediodía, la acción de CCU es la que registra las mayores caídas del IPSA, con una disminución cercana a un 2,2%.
