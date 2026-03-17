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Oficialismo arrasa a la oposición en comisiones de la Cámara y despeja el camino a proyectos del Gobierno de Kast

Si bien estas instancias son el primer paso en la tramitación de las iniciativas, esta mayoría le facilitará la tarea al Ejecutivo, que deberá concentrar sus esfuerzos en la Sala.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Martes 17 de marzo de 2026 a las 12:20 hrs.

Cámara de Diputados Comisión de Constitución Hacienda oficialismo Oposición gobierno PS Claudia Rivas
<p>Oficialismo arrasa a la oposición en comisiones de la Cámara y despeja el camino a proyectos del Gobierno de Kast</p>

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