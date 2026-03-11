El abogado Cristián Muga llegará al directorio de ENAP
Aún está en definición si el abogado asumirá la presidencia o vicepresidencia.
Noticias destacadas
Comienzan a gestarse los primeros cambios en distintas reparticiones del Estado, luego de asumir la presidencia José Antonio Kast este mediodía.
Cambios relevantes se vienen también en las empresas estatales, cuyos directores nombrados por el gobierno comienzan a reconfigurarse.
Un caso es el de la Empresa de Nacional del Petróleo, ENAP. Ayer renunció su vicepresidente, Andrés Rebolledo y hoy lo hizo su presidenta Gloria Maldonado.
Según fuentes del nuevo gobierno, ya hay un nombre que ingresará al directorio, se trata del abogado Cristián Muga, aunque hasta este minuto no estaba confirmado si lo hará en la calidad de presidente o vicepresidente.
Lo que está en etapa de definición es quién lo acompañará en el directorio como representante del gobierno. Según las fuentes está aún definiéndose el nombre de la mujer que asumirá esa posición.
Cristián Muga, uno de los abogados penalistas más reconocidos de la plaza, llega a una empresa que conoce. Fue abogado externo de la compañía en casos emblemáticos como Quintero-Puchuncaví, una crisis ambiental y sanitaria ocurrida en agosto de 2018, que resultó en la intoxicación masiva de más de 1.200 personas.
En otros ámbitos, ha estado en la defensa del intendente Felipe Guevara, de Octavio Gamboa por el Caso Swell, además de representar en una de las causas al presidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil.
Recientemente, también la empresa Gasco contrató sus servicios para liderar su defensa tras el accidente ocurrido el 19 de febrero en la Autopista Central, a la altura de General Velásquez, que dejó 13 personas fallecidas tras el volcamiento del camión que transportaba gas licuado de petróleo.
También ve la defensoría penal de Enel Distribución en el tema de los cortes eléctricos provocados por el temporal de agosto de 2024.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Ximena Lincolao, nueva ministra de Ciencia: “Ser parte del ecosistema de startups de EEUU moldeó mi forma de pensar sobre la innovación”
En LinkedIn, la secretaria de Estado anunció su salida de BuildWithin, la compañía que fundó. En el post, agradeció la confianza del Presidente José Antonio Kast para sumarla a su gabinete y destacó la visión del mandatario respecto del rol de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Reposición del Mercado de Concepción entra en fases finales con presentación de propuesta arquitectónica
El anteproyecto, que es liderado por las oficinas Lopetegui Arellano Arquitectos y Crisosto Smith Arquitectos, busca recuperar el emblemático inmueble, declarado Monumento Histórico, y apuntalar un modelo de negocios autosustentable y de expansión comercial.
Partners Group y guerra en Medio Oriente: “Si no termina en dos semanas estaremos bastante preocupados”
Para el socio de la firma, Urs Wietlisbach, un conflicto a largo plazo podría presentar presiones inflacionarias y, por lo tanto, en las compañías con inversiones en el mercado privado.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Vitrina EmpresarialVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete