El abogado Cristián Muga llegará al directorio de ENAP

Comienzan a gestarse los primeros cambios en distintas reparticiones del Estado, luego de asumir la presidencia José Antonio Kast este mediodía.

Cambios relevantes se vienen también en las empresas estatales, cuyos directores nombrados por el gobierno comienzan a reconfigurarse.

Un caso es el de la Empresa de Nacional del Petróleo, ENAP. Ayer renunció su vicepresidente, Andrés Rebolledo y hoy lo hizo su presidenta Gloria Maldonado.

Según fuentes del nuevo gobierno, ya hay un nombre que ingresará al directorio, se trata del abogado Cristián Muga, aunque hasta este minuto no estaba confirmado si lo hará en la calidad de presidente o vicepresidente.

Lo que está en etapa de definición es quién lo acompañará en el directorio como representante del gobierno. Según las fuentes está aún definiéndose el nombre de la mujer que asumirá esa posición.

Cristián Muga, uno de los abogados penalistas más reconocidos de la plaza, llega a una empresa que conoce. Fue abogado externo de la compañía en casos emblemáticos como Quintero-Puchuncaví, una crisis ambiental y sanitaria ocurrida en agosto de 2018, que resultó en la intoxicación masiva de más de 1.200 personas.

En otros ámbitos, ha estado en la defensa del intendente Felipe Guevara, de Octavio Gamboa por el Caso Swell, además de representar en una de las causas al presidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil.

Recientemente, también la empresa Gasco contrató sus servicios para liderar su defensa tras el accidente ocurrido el 19 de febrero en la Autopista Central, a la altura de General Velásquez, que dejó 13 personas fallecidas tras el volcamiento del camión que transportaba gas licuado de petróleo.

También ve la defensoría penal de Enel Distribución en el tema de los cortes eléctricos provocados por el temporal de agosto de 2024.