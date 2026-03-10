ENAP informa renuncia de Andrés Rebolledo como director de la estatal

El economista fue designado por el Presidente de la República, ingresando a la compañía el 21 de mayo de 2022.

Ad portas del cambio de mando presidencial, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) informó este martes la renuncia del director de la estatal, Andrés Rebolledo Smitmans, la cual será efectiva a partir de hoy.

El saliente director de la petrolera estatal fue designado por el Presidente de la República

Rebolledo, economista y posgrado en Economía Internacional y Desarrollo Económico en la Universidad Complutense de Madrid, fue ministro de Energía entre 2016 y 2018, y trabajó por más de 20 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde fue Director General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, entre 2014 y 2016.

Hace unos días, Rebolledo asumió su segundo mandato como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), cargo para el que fue reelegido por el período 2026-2029.