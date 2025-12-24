CEPD Abogados suma socio y refuerza área tributaria

CEPD anuncia la promoción de Juan Pablo Obaid Lennon como nuevo socio de la firma. Desde su incorporación en 2023, Obaid ha concentrado su práctica en la asesoría tributaria a grandes compañías chilenas y extranjeras, fondos de inversión, family offices y personas de alto patrimonio. En conjunto con Juan Pablo Fell y un equipo de tres asociados, ha diseñado y ejecutado reestructuraciones societarias y patrimoniales, fusiones, adquisiciones y financiamiento de proyectos.